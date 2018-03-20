日職／曾獲一朗好評 混血王子搶進開幕戰先發

日職熱身賽進入最後一週的賽程，今年同樣出現了一些意料外的發展，去年的洋聯霸主軟銀在2連勝後竟然苦吞8連敗，目前排名倒數第二，墊底的是令人想不到的阪神，上季央聯優勝廣島則是在只有好一點的倒數第三，反而是上季未打進季後賽的巨人，以10勝3敗的戰績衝上熱身賽龍頭，團隊得分70分及16轟也都名列前茅，大有改善前幾年火力不繼的跡象，其中表現最亮眼的就是小將岡本和真。

從名校智弁學園高校畢業的岡本，14年以第一指名加入巨人後，一直都是球隊期待的年輕重砲手，新人球季就有一軍出場機會，職棒生涯首轟也出爐。他在去年的春訓及熱身賽的表現不錯，因此被帶進開幕一軍陣容中，不過開季後的表現不佳，很快就被下放二軍，總計去年只在一軍出賽15場，打擊率只有1成94。岡本今年在熱身賽的打擊狀況比去年還要火熱，18日對上羅德的比賽，4打數打出包括全壘打及二壘安打在內的2支安打，單場打下5分打點，賽後的打擊率來到2成98，打點數也多達13分，暫居熱身賽打點王，打擊率也是巨人隊上達到規定打席打者中最高的，有種要在今年球季大爆發的感覺。

岡本和真目前以13分打點暫居熱身賽打點王，4支全壘打則排名第二。 聯合報系資料照片 分享 facebook

岡本的優異表現也讓巨人的陣容為了他必須做些改變，首先是上季後半段移防二壘的洋砲麥基(JaVale McGee)重回三壘，二壘讓給另一位也是巨人極力培養的新秀吉川尚輝，岡本則防守一壘，這是巨人在這幾場熱身賽的主要防守陣容，即使會排擠到老將阿部慎之助的上場機會，不過對於未來的巨人來說，這種變化是絕對需要的。

除了岡本之外，台灣球迷較熟悉的羅德游擊手平澤大河，是另一名在熱身賽中表現優異的小將。同樣也是從名校仙台育英高校畢業的平澤，是羅德15年的第一指名，新人年就有23場的一軍出賽場次，去年更是倍增，打席數來到129個，在隊上的人氣也是十分高，連兩年在「你最想給他情人節巧克力的選手」票選中進入前三名。人氣雖高，平澤在打擊部分卻還沒有什麼表現，連兩季的打擊率都不到2成。不過他在今年熱身賽表現亮眼，出賽10場都是先發游擊手，雖然以打後段棒次居多，但目前的打擊率高達3成75，只要在剩下不到10天的時間中能維持一樣的表現，要擠進開幕先發名單中應該沒有太大問題，今年說不定會是這名20歲小將職棒生涯開花的一季，離他想要被選入侍Japan日本國家隊的夢想也會更近一步。

平澤大河目前在熱身賽打擊率高達.375、並有7分打點，很有機會搶下羅德開幕戰先發游擊手位置。 聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然不像岡本及平澤是第一指名，知名度也沒有那麼高，但歐力士在14年的第二指名，幾內亞及日本的混血兒小將宗佑磨在今年熱身賽的表現也不惶多讓。他在熱身賽出賽10場，幾乎都是以第一棒、中外野手的位置出賽，打擊率高達3成16，還曾連續兩場在首局首打席就開轟，至今總共打出4轟，也有4次盜壘成功，交出了可說是跑攻守三拍子的表現。

宗佑磨在春訓也打出4支全壘打，並且還有4次盜壘成功，本季若能正式升上歐力士一軍，表現非常讓人期待。 聯合報系資料照片 分享 facebook

事實上宗佑磨雖然前兩年在一軍都沒有多少上場機會，但上季在二軍卻是出賽了最多的104場，打擊率有2成79，打點也有34分，是歐力士極力培養的新秀，身體的素質在3年前的新人聯合自主訓練時也曾被鈴木一朗稱讚，因此教練團讓他在春訓後半段由內野手轉往外野發展，就是希望能增加他上場的機會，目前看起來這個策略十分成功，宗已經等於拿下開幕戰先發第一棒的資格，球隊也多了重要的戰力，另外，由於宗的崛起，也讓他的周邊商品賣到缺貨，球團商品部正積極增產及開發新的商品，看來歐力士不只場上的戰績，場外的銷售額也有可能會大幅地進步呢。