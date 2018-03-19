成棒／台中市城市隊完成組軍 花博主題球衣亮相
台中市城市隊（台中台壽保隊）在市政授權、台灣人壽冠名贊助下正式成軍，由前興農牛隊投手教練廖剛池擔任總教練，中信兄弟隊退役老將鄭達鴻出任隊長，今天公布年度口號、主題球衣後宣告組軍完成。
台壽保隊指出，年底在台中登場的世界花卉博覽會是各界衷心期盼的大事，身為城市隊，主場球衣特別融入花博吉祥物石虎家族的元素，設計專屬花博主題球衣，出現棒球石虎，也以石虎特有錢幣般大小的斑點花紋來呈現，有別於各地城市隊球衣簡約風格，吸引眾人目光。
台壽保隊除了網羅張泰山、鄭達鴻、林英傑、楊承駿、余書農這5位前職棒選手，也加入兩位日籍投手杉尾拓郎、長江翔太。
台中市長林佳龍表示，台壽保成棒隊是全新城市隊，陣中大部分選手相當年輕，且是首次成為城市隊的一員，希望全隊拿出無懼的精神迎接各種挑戰，不論球賽或是人生遇到各種困難，只要無所畏懼，正面迎戰，所有困難與問題都將可解決。
鄭達鴻今天也將花博主題球衣贈送領隊林佳龍，公布年度口號「無懼」。
台壽保隊首場正式比賽將是4月開打的春季聯賽，6月應日本獨立聯盟之邀，前往德島進行比賽，返台後再打海峽盃，7月移師台東參加東海岸聯盟比賽，接下來還有協會盃、爆米花聯盟賽事。
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