成棒／台中台灣人壽棒球隊成軍 花博球衣搶眼

2018-03-19 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中城市棒球隊正式成軍，由台中市棒球教育基金會成立、台灣人壽冠名贊助的「台中市台灣人壽成棒隊」，廖剛池擔任總教練，網羅張泰山、鄭達鴻、林英傑、楊承駿和余書農等前職棒好手，加入日籍投手杉尾拓郎、長江翔太。布正式成軍並發表花博吉祥物石虎圖案的主場球衣，市長林佳龍頻用台語說「石虎」就 是祝福、足好！

「台中台壽保隊」今天舉辦成軍記者會，球員穿著石虎家族的球衣亮相，球衣上有隻愛打棒球的石虎，並點綴石虎特有的斑點花紋。林佳龍說，隨著球隊出征可以到虎宣傳台中花博。

張泰山也表示，適逢花博元年，參加這場有紀念意義的創隊球衣發表隊，非常開心，他說，球隊近期都在進行移地訓練，球員很努力，成績也不錯，未來會持續打出好成績，希望大家拭目以待。

張泰山與林英傑在現場教花博人偶的「來虎」打棒球、投球，趣味十足，投球時來虎腿短投不出帥勁，笨拙的模樣賣萌，逗得現場大笑。球隊選手也演動感十足的「你是我的花朵」舞，穿著新球衣虎虎生風。

隊長鄭達鴻將花博主題球衣贈送給領隊林佳龍，宣告球隊成軍，首場比賽是中華棒協主辦的春季聯賽，林市長也授旗給鄭達鴻，為賽事加油。林佳龍說，台中棒球基金會改組後，全力推動各級棒球，目前台中市各級棒球都有了，台中成立城市棒球隊，希望不但推廣台灣國球棒球的風氣，更要結合公益活動。

運動局長王慶堂、台中市棒球教育基金會董事長廖豐民、台中市棒球委員會主委張廖萬堅、台灣人壽投資處長劉國倫等人都到場共襄盛舉。

立委張廖萬堅表示，今年是台中的花博年，讓花博logo融入台中城市棒球隊球衣，更能代表台中的城市精神，也藉由城市棒球隊成立，傳承台中棒球故事。