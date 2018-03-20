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季前分析／桃猿劍指二連霸 關鍵人物是三洋投

2018-03-20 07:00Ramos

過去4年Lamigo桃猿3度奪冠，僅2016年墊底，堪稱常勝軍，今年桃猿目標只有1個，就是完成二連霸。

相較富邦悍將大補強，今年桃猿陣容「以不變應萬變」，僅補進兩名新洋投，包括克恩三世(前中信兄弟肯恩)、尼克斯(前統一獅麥克爾)，另外，原任首席教練兼三壘指導員的林振賢，今年轉任二軍總教練，原二軍總教練郭建霖轉任首席教練，蔡昱詳接任三壘指導員，二軍日籍投手教練杉山賢人離隊。

過去14年桃猿(含La new)三壘指導區都是林振賢站的，今年換上新面孔蔡昱詳，三壘指導員是相當重要的位置，必須和總教練、首席教練有充分默契，其中富含大學問，蔡昱詳能否順利接棒林振賢，讓團隊運作順暢是一大挑戰。

先發投手：31勝空缺誰來填補？

道恩斯前年在統一獅戰績只有0勝5敗，去年轉戰Lamigo桃猿後拿下10勝3敗、防...
道恩斯前年在統一獅戰績只有0勝5敗，去年轉戰Lamigo桃猿後拿下10勝3敗、防禦率3.49的極佳成績，本季將扛下球隊王牌投手重任。 聯合報系資料照片
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去年桃猿包辦上、下半季冠軍和總冠軍，「三喜臨門」的關鍵因子就是「洋投三本柱」史博威、賽格威和道恩斯，去年桃猿一整季78勝創聯盟新紀錄，3人就包辦過半的41勝。

今年史博威離隊，賽格威轉投中信兄弟，僅道恩斯留隊，加上克恩三世和尼克斯，本季桃猿能否登頂，三洋投依舊扮演吃重角色，能否填補史博威和賽格威留下來的31勝空缺，不無疑問。

第4、5號先發輪值不變，依舊是王溢正、林樺慶，去年王、林防禦率分別是4.60、5.25，帳面成績不算特別出色，不過兩人單季都投超過百局，有效減緩牛棚負擔，至於第6號先發預計由新秀側投黃子鵬來扛，表現好壞將牽動投手局。

牛棚：豪華的勝利三重奏

陳禹勳(右)上季以37次救援打破聯盟紀錄，獲得Lamigo桃猿的兩年高薪合約續約...
陳禹勳(右)上季以37次救援打破聯盟紀錄，獲得Lamigo桃猿的兩年高薪合約續約。 聯合報系資料照片
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去年桃猿牛棚防禦率5.00是全聯盟最佳，關鍵原因在於桃猿先發投手能吃下大量局數，平均先發一場能投滿6局也是全聯盟最優，牛棚總計只投350.2局為4隊最少，比最操的統一獅牛棚443局，還要少了近百局。

可別小看近百局的差距，只要先發投手吃個6、7局，球隊取得領先優勢，桃猿就可啟動牛棚「勝利三重奏」林柏佑、王躍霖和陳禹勳，他們任務很明確，投好一局，打卡下班，其他不用多想，負擔不會太沉重，所以能繳出良好績效。

去年王躍霖和林柏佑都拿下19中繼，王躍霖以3.43較佳防禦率奪中繼王，陳禹勳更豪取破中職紀錄的單季37救援，防禦率2.63，數據亮眼。今年桃猿依舊倚賴牛棚勝利三重奏，但前提是先發投手必須吃下大量局數，才有辦法續譜勝利樂章。

若先發投手頂不住，連結勝利三重奏的中繼投手群就很關鍵，包括去年奪12中繼的朱俊祥，新人吳丞哲、黃偉晟、洪聖欽和游宗儒都必須跳出來。

攻擊：華麗無雙的暴力猿四連星

王柏融(左)和朱育賢(右)是去年聯盟全壘打排行榜前二名，兩人合計打出58轟！ 聯...
王柏融(左)和朱育賢(右)是去年聯盟全壘打排行榜前二名，兩人合計打出58轟！ 聯合報系資料照片
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去年桃猿團隊打擊率高達3成02，是4隊當中唯一超過3成的球隊，團隊151轟、得分739分、上壘率3成71、長打率4成78都是全聯盟第一，即使富邦今年補進蔣智賢和張正偉，火力升級，不過桃猿攻擊破壞力還是全聯盟數一數二的。

其中「大王」王柏融、林泓育、朱育賢、陳俊秀都有單季20轟的實力，「暴力猿四連星」串起綿密火網，加上去年14轟的「核彈頭」藍寅倫扛開路先鋒，前年打擊率高達3成65的林智平預計打第二棒，後段棒次埋伏郭嚴文和林承飛，絕對是各隊投手群夢魘。

守備：張閔勛傳球阻殺是罩門

張閔勛去年球季疑似出現傳球失憶症，連把球回傳給投手都有問題，本季他需要加強阻殺能...
張閔勛去年球季疑似出現傳球失憶症，連把球回傳給投手都有問題，本季他需要加強阻殺能力才能有一席之地。 聯合報系資料照片
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今年桃猿先發陣容變動不大，內野防線由陳俊秀、郭嚴文、林智平、林承飛組成，攻守俱佳的林立二三游都可守，是教練團調度活期，外野交給王柏融、朱育賢、詹智堯、藍寅倫，捕手由黃浩然、嚴宏鈞、廖健富、劉時豪、張閔勛共同競爭，整體守備不算頂尖，但穩定性還不錯。

值得一提的是，2016年季中選秀桃猿第一輪指名的捕手張閔勛，當初以460萬元簽約金網羅，拚他能扛起主戰捕手重任，但成長幅度不如預期，加盟職棒一年多僅出賽26場，對手發動11次盜壘全部成功，傳球阻殺是他的大問題，若無法改善，今年要競爭前兩號先發捕手有一定難度。

中信兄弟捕手王峻杰和張閔勛都是高苑工商出身的優質捕手，王峻杰進職棒備受期待，但他卻飽受傷勢所苦，5年生涯僅出賽117場，去年甚至掛零，今年王峻杰有谷底反彈的態勢，就看張閔勛能否破繭而出。

深度：代打部隊大隊長楊岱均領軍

楊岱均上季還是大多以代打身分出賽，整季打擊率飆升到.354、上壘率.413，成為...
楊岱均上季還是大多以代打身分出賽，整季打擊率飆升到.354、上壘率.413，成為中職最可怕的代打高手。 聯合報系資料照片
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「兵多將廣」是桃猿板凳深度最佳形容詞，除了捕手有黃浩然、嚴宏鈞、廖健富、劉時豪、張閔勛可選擇，內野板凳席上包括林立、梁家榮、楊岱均、郭永維，外野陽耀勳和鍾承佑，余德龍內外兼修，兵源不虞匱乏。

特別是楊岱均，身為昔日業餘國家隊第四棒的他，進職棒一年多全壘打雖掛零，但累積打擊率高達3成25，去年代打的打擊率也有3成60，本季他將是關鍵時刻代打第一人選。

結語：大王力拚旅外身價

王柏融近兩季打擊率都超過4成，各種能拿的獎項幾乎全包，中職小廟已經容不下這尊大佛...
王柏融近兩季打擊率都超過4成，各種能拿的獎項幾乎全包，中職小廟已經容不下這尊大佛，本季如能再創佳績應該就是要挑戰國外的時候了。 聯合報系資料照片
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今年桃猿力拚二連霸，另一大看點是王柏融，今年球季結束他幾乎確定會旅外發展，球迷等於看一場、少一場，為了拚旅外身價，王柏融絕對會更拚，就看他能否打出更令人驚艷的成績。

2015年季中王柏融加盟桃猿，29戰狂敲9轟，隔年打擊率4成14、200支安打都是中職新紀錄，29轟和105分打點也相當恐怖，去年打擊率再度突破4成，外帶31轟和101分打點，攻擊火力相當恐怖，他的打擊水準已超出中職水準，想要更上一層樓，只有挑戰美日職棒一途，未來動向備受關注。

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Lamigo桃猿季後戰力異動
入隊球員
守備位置
離隊球員
守備位置
克恩三世*
投手
史博威*
投手
尼克斯*
投手
賽格威 *
投手
黃子鵬
投手
王豐鑫
投手
吳丞哲
投手
王詮宏
投手
林逸翔
投手
林英傑
投手
萬昭清
投手
郭文凱
投手
廖健富
捕手
鄭佳銘
投手
林立
內野手
李國生
外野手
黃敬瑋
內野手
成晉
外野手
*外籍球員　　**退役轉任教練



Lamigo桃猿王柏融陳禹勳張閔勛楊岱均

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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