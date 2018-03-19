MLB／大谷打擊率跌破1成 仍有望從大聯盟出發

2018-03-19 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大谷翔平。 路透 分享 facebook 天使「二刀流」大谷翔平今天以第7棒、指定打擊身份上場，對遊騎兵4打席未敲安，連續13打席無安打，打擊率跌破1成，來到0.083，投打成績雖然都不出色，但美國媒體報導，大谷翔平開季很可能從大聯盟出發。

大谷翔平在第2局敲出內野滾地，靠傳球失誤上壘，4局上在三壘有人時，敲出強勁平飛球，但直接被投手接殺後傳往三壘，造成雙殺，接下來第7、8局的兩個打席都遭三振。

大谷翔平今天4打席全部面對左投，春訓2安打都對右投敲出，目前對左投8打數無安打。左打的大谷表示，「雖然沒有對左投特別難打的感覺，不過確實有專門對付左打的投手，他們有一些特別的球種，打擊上是比較難對付。」

總教練索夏（Mike Scioscia）表示，「問題還是在時機點，不管是對左投還是右投，他會解決這個問題的。」索夏明天仍會讓大谷翔平上場打擊，下一次登板投球可能落在台灣時間24日，可能是開季前最後一場，目標將用球數拉高到90球。

雖然外界有不少聲音認為大谷翔平開季應從小聯盟出發，不過根據橘郡紀事報報導，天使仍打算讓大谷從大聯盟出發，索夏及總經理艾普勒（Billy Eppler）都未正面回應，只表示對大谷有信心。

前天使隊球星艾克斯坦（David Eckstein）曾造訪天使隊春訓，他認為大谷翔平是「真貨」，而且即將引領一股「投打二刀流」的風潮，「如果你開始關注基層棒球，尤其是大學方面，可以看到棒球運動有這樣的方向，大谷翔平可能是第一人。」