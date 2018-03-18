中職／陳琥初亮相連飆3K 開季一軍出發未定

2018-03-18 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊陳琥。 報系資料照 分享 facebook 新秀投手陳琥下個月才要滿20歲，前年選秀被中信兄弟隊以第一指名挑中，但至今還不曾在一軍出賽，今天在官辦熱身賽首度亮相，對猿隊中繼1局連飆3K無失分，他也自認狀況是近期最佳。

球團為培養這名「大物」新秀，在他前年季中加盟後就替他設下保護令，讓他至少在二軍磨練一年後才會登一軍，而球隊在去年球季尾聲原本就有意把他拉上一軍先發，但他因摔倒傷及右手腕錯失機會。

今年陳琥沒有被帶去美國春訓，留在二軍磨練，今天安排他在官辦熱身賽中繼出賽，對猿隊投1局，連續三振林承飛、藍寅倫及林立，表現十分亮眼。兄弟總教練史耐德也給予高評價，「他的表現很棒，我喜歡他的態度，他在場上表現非常好，也會主動攻擊好球帶。」

陳琥表示，今天自己的狀況比之前好，「之前投球時好壞球落差很大，但現在比較能控制球的位置。」今天他現場測得最快球速為146公里，也是近期最佳。

這是陳琥進職棒後首度對上一軍層級的打者，但他提到：「不會去想對到的是誰，要更專注在捕手的位置。」

陳琥今年開季是否會從一軍出發？史耐德表示，這需要再和投手教練討論，同時也透露，陳琥在二軍時以先發角色養成，不代表就會在一軍先發。而陳琥提到，目前還不知道自己開季的角色，「不管給什麼任務，都會盡全力把工作完成。」