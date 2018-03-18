親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

中職／7投只被敲1安 兄弟5：0完封猿隊開胡

2018-03-18 22:09聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟投手蔡齊哲。 報系資料照
中信兄弟投手蔡齊哲。 報系資料照
分享

中信兄弟隊今天在官辦熱身賽對戰猿隊，投手群表現搶眼，7名投手輪番上陣，只讓暴力猿打線敲出1支安打，終場以5：0完封對手，拿下熱身賽第1勝、終止3連敗，同時賞給猿隊2連敗。

兄弟今天排出新秀蔡齊哲先發，主投3局，只有被陳俊秀敲出1支安打，之後洪宸宇、陳琥、楊達翔、鄭佳彥、張凱倫及楊志龍依序登板，沒有再被擊出安打，僅讓猿隊靠4次四死球保送上壘，沒有失分。

兄弟總教練史耐德表示，今天投手的表現很出色，他們有替球隊挺身而出，「整場只有被擊出1支安打，這樣的表現很棒，更可喜可賀的是，今天他們球的位置也都投得非常好。」

至於猿隊今天推出本季第5號先發林樺慶主投，首局連續被敲3安，之後三振張志豪，再用雙殺化解滿壘危機，但第2局仍難擋兄弟攻勢，被彭政閔、吳明鴻連敲2安失1分，第4局因保送和陳子豪的二壘打再失1分，猿隊換投黃子鵬又被揮出3支安打，讓兄弟單局進帳4分。

林樺慶先發3局，被敲出6支安打，失3分，承擔敗投，而預定是猿隊第6號先發人選的黃子鵬，今天中繼1局被揮出3安打，失2分（1分自責分），另有2次三振。之後洪聖欽中繼2局、游宗儒和林國裕各投1局都沒有再失分。

林樺慶
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

中職／不一定要中心棒次 林益全：願嘗試新課題

2018-03-18 15:06

中職／吳桀睿4支4打擊率近5成 卡位開季二壘手

2018-03-18 18:49

中職／身體狀況比以往更好 張耿豪任悍將終結者

2018-03-18 14:19

中職／陳琥初亮相連飆3K 開季一軍出發未定

2018-03-18 22:35

中職／為求「守備最優化」 王勝偉本季改守二壘

2018-03-18 19:46

中職／兄弟本土先發人選未定 鄭凱文專職中繼

2018-03-18 19:28

中職／獅隊2局打垮前洋投布魯斯 18安賞悍將隊首敗

2018-03-18 17:38

中職／悍將羅力再進化 季後大聯盟投手一起練

2018-03-18 15:07

中職／彭世杰有望開季一軍 葉總：春訓很亮眼

2018-03-18 15:05

中職／富邦彭世杰冬盟找回自信 教頭看好表現

2018-03-18 13:45

韓職／NC恐龍隊24日開幕戰 王維中確定先發

2018-03-18 00:26

中職／富邦熱身賽全勝 猿隊洪總：他們今年超強

2018-03-18 00:26

中職／陳仕朋後援4局鎖猿 葉總：今年更多先發機會

2018-03-17 22:41

中職／打退猿隊守護神陳禹勳 悍將隊逆轉勝

2018-03-17 22:22

中職／猿隊本季5先發底定 黃子鵬二軍預備

2018-03-17 20:09

中職／可能成獅開幕先發 江辰晏想對決國手打線

2018-03-17 18:49

中職／加入兄弟不到兩個月 捕手吳明鴻一軍出發

2018-03-17 17:48

中職／日投顯學成過去式 眾多好手讓人回憶

2018-03-15 07:00

日職／只打桃猿又住院 清宮跟大谷翔平比慘

2018-03-14 07:00

中職／一朗快樂回水手 台灣老將何時能有春天？

2018-03-14 07:00

HBL實在好夯 行銷可供高中棒球聯賽借鏡

2018-03-13 07:00

日職／旅美回歸熱 B段班期待複製黑田旋風

2018-03-12 07:00

中職／洪一中養兵有一套 猿隊常保競爭力關鍵

2018-03-07 07:00

日職／上原回巨人漸明朗 42歲雜草魂重現日本

2018-03-06 07:00

日職／韓職洋砲轉戰日本 伍茲最成功

2018-03-05 07:00

日職／球星流失卻逆勢上揚 火腿盼歷史重演

2018-03-01 07:00

日職／沖繩中部春訓遊 侍Japan球星任你看

2018-02-28 07:00

日職／想包辦松坂、一朗 中日世代交替暫停滯

2018-02-26 07:07

中職／鄉長將追平嘟嘟薪紀錄 牛棚也有出頭天

2018-02-26 07:00

日職／巨人春訓現地觀察 陽岱鋼移防無助戰力

2018-02-23 07:00

日職／40歲老妖怪 福留最高薪、岩瀨最傳奇

2018-02-19 07:00

中職／經典賽後遺症 悍將止敗後可否重見光明？

2017-04-11 15:32

中職／帶兵文化衝突 中信史耐德需要戰績來證明

2017-03-29 11:00
看更多

熱門文章

NBA／庫克飆28分創新高 勇士下半場擊潰太陽

2018-03-18 12:51

NBA／雷納德長期缺陣挨轟 加索：鼓勵代替批評

2018-03-18 10:08

中職／富邦熱身賽全勝 猿隊洪總：他們今年超強

2018-03-18 00:26

全英羽賽／退山口茜登頂 戴資穎完成連霸

2018-03-18 22:18

NBA／詹皇本季第15次大三元 騎士驚險鬥走公牛

2018-03-18 10:44

印地安泉網賽／合作首開紅盤 謝淑薇直落二封后

2018-03-18 08:04

NBA／雙槍聯手帶頭衝 拓荒者勇奪12連勝

2018-03-18 13:35

萬金石馬／奪冠累癱 最強素人跑者川內優輝不支倒地

2018-03-18 09:39

NBA／找回節奏 艾德里奇39分率馬刺退灰狼

2018-03-18 12:06

NBA／保羅重要里程碑 火箭擊退鵜鶘奪4連勝

2018-03-18 10:09

MLB／天使仍舊相信大谷翔平 教頭：他快反彈了

2018-03-18 08:45

NBA／勇士再傳傷兵 卡斯比腳踝扭傷估缺陣一周

2018-03-18 09:17

NBA／爵士豪取9連勝 排名衝上西區第5

2018-03-18 12:16

MLB／田中將大未連莊 洋基開幕戰塞維里諾先發

2018-03-18 06:40

NBA／出賽數超越賈奈特 諾維茨基獨居史上第5

2018-03-18 11:40

MLB／受困手肘傷勢 官網指陳偉殷無緣開季

2018-03-18 09:41

印地安泉網賽／逆轉拍落對手 費德勒開季17連勝

2018-03-18 08:28

NBA／不滿吹判不公 鵜鶘主帥：已準備好接受罰款

2018-03-18 11:14

印地安泉網賽／女雙冠軍 謝淑薇排名獎金大豐收

2018-03-18 10:18

中職／不一定要中心棒次 林益全：願嘗試新課題

2018-03-18 15:06

MLB／哈勒戴之子代表加拿大 春訓對決父親東家

2018-03-18 07:48

中職／悍將羅力再進化 季後大聯盟投手一起練

2018-03-18 15:07

NBA／金塊客場踢鐵板 灰熊中止19連敗

2018-03-18 11:13

中職／身體狀況比以往更好 張耿豪任悍將終結者

2018-03-18 14:19

NBA／安戴托昆波全能秀 公鹿主場險勝老鷹

2018-03-18 10:11

韓職／NC恐龍隊24日開幕戰 王維中確定先發

2018-03-18 00:26

印地安泉網賽／俄小將爆冷 逆轉勝大威

2018-03-18 00:26

NBA／杜蘭特又傷停 勇士一缺三不敵國王

2018-03-18 00:26

HVL／男子組福誠將與豐商爭冠

2018-03-18 00:58

NBA／巫師發揮團隊戰力 主場擊退溜馬

2018-03-18 10:16

中職／獅隊2局打垮前洋投布魯斯 18安賞悍將隊首敗

2018-03-18 17:38

HVL／豐商完成史無前例5連霸 奪隊史第8冠

2018-03-18 21:25

中職／為求「守備最優化」 王勝偉本季改守二壘

2018-03-18 19:46

HVL／陳昱潔因傷缺陣 鍾乙禎：我們幫妳贏回來了！

2018-03-18 19:03

中職／7投只被敲1安 兄弟5：0完封猿隊開胡

2018-03-18 22:09

NCAA男籃／跌破眼鏡 UMBC不能不知的黑馬

2018-03-18 15:01

中職／陳琥初亮相連飆3K 開季一軍出發未定

2018-03-18 22:35

羽球／U19國手選拔 陳孝承、董秋彤分別登頂

2018-03-18 17:42

負傷參賽馬拉松受神明眷顧 他抽中轎車高興的直發抖

2018-03-18 12:33

中職／兄弟本土先發人選未定 鄭凱文專職中繼

2018-03-18 19:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top