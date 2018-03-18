中職／7投只被敲1安 兄弟5：0完封猿隊開胡

2018-03-18 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟投手蔡齊哲。 報系資料照 分享 facebook

中信兄弟隊今天在官辦熱身賽對戰猿隊，投手群表現搶眼，7名投手輪番上陣，只讓暴力猿打線敲出1支安打，終場以5：0完封對手，拿下熱身賽第1勝、終止3連敗，同時賞給猿隊2連敗。

兄弟今天排出新秀蔡齊哲先發，主投3局，只有被陳俊秀敲出1支安打，之後洪宸宇、陳琥、楊達翔、鄭佳彥、張凱倫及楊志龍依序登板，沒有再被擊出安打，僅讓猿隊靠4次四死球保送上壘，沒有失分。

兄弟總教練史耐德表示，今天投手的表現很出色，他們有替球隊挺身而出，「整場只有被擊出1支安打，這樣的表現很棒，更可喜可賀的是，今天他們球的位置也都投得非常好。」

至於猿隊今天推出本季第5號先發林樺慶主投，首局連續被敲3安，之後三振張志豪，再用雙殺化解滿壘危機，但第2局仍難擋兄弟攻勢，被彭政閔、吳明鴻連敲2安失1分，第4局因保送和陳子豪的二壘打再失1分，猿隊換投黃子鵬又被揮出3支安打，讓兄弟單局進帳4分。

林樺慶先發3局，被敲出6支安打，失3分，承擔敗投，而預定是猿隊第6號先發人選的黃子鵬，今天中繼1局被揮出3安打，失2分（1分自責分），另有2次三振。之後洪聖欽中繼2局、游宗儒和林國裕各投1局都沒有再失分。