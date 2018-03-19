親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

吳德榮：周三到周五早晚非常冷 低溫下探11度

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

日職／大膽釋出村田修一 巨人豪賭岡本和真

2018-03-19 07:00Hiyan

巨人隊今年在野手陣容上最大的變動除了補進從中日離開的2017年中央聯盟全壘打王葛雷諾（Alex Guerrero），就是釋出了拿過兩屆全壘打王的主砲村田修一。

村田修一雖非巨人系統培養，而是透過自由球員FA轉隊的選手，不過從2012年起在巨人隊效力6年，曾幫助巨人拿下3次中央聯盟優勝，也算是近幾年來的一名功勞者。村田修一儘管本季將滿37歲，不過去年出賽118場，打席數比前一年少了152個打席，仍打出全隊第4多的58分打點，證明他的攻守都還有一定的功力。巨人卻在去年底將他宣告為自由契約球員，除了當時已經瞄準補強葛雷諾之外，最大的原因在於對岡本和真的期待。

村田修一在近8季的出賽中有5季是全勤，打擊表現也是相當穩定，但巨人還是在去年季末...
村田修一在近8季的出賽中有5季是全勤，打擊表現也是相當穩定，但巨人還是在去年季末將他釋出。 擷圖自維基百科／Ship1231攝影
分享

年僅21歲的岡本和真，是巨人隊2014年選秀會第一指名入團的內野手，優異的長打能力很早就被視為未來「四棒‧三壘手」的接班人。2015年球季他擊出生涯第一支全壘打，是巨人自從松井秀喜之後再度有高校畢業的新人打者在菜鳥球季轟出全壘打。年底他到台灣參加冬季聯盟並打下大會最多打點，隔年（2016年）獲得拔擢，從春訓開始就與村田修一爭奪先發三壘手的位置，眼看成長之路照著巨人球團的期待進行，這兩年卻停滯不前，合計只在一軍出賽18場比賽，沒有再出現過全壘打。

對照中央聯盟二連霸的廣島鯉魚陣中年輕好手輩出，去年壓著巨人打，對戰18勝7敗。阪神虎隊也在金本知憲監督的魔鬼訓練之下漸有成效，去年誕生了好久不見的單季20轟本土打者中谷將大。巨人隊在新生代打者的培育上嚴重落後，加上阿部慎之助、長野久義等主力野手年紀漸大，與各隊的差距也逐漸被拉大，這是巨人現在碰到的一大難題，因此岡本和真在職棒第4年球季的成長幅度將更形重要。

即使岡本和真近兩季表現不佳，但巨人本季還是讓他接棒村田修一，可說是很大的賭注。 ...
即使岡本和真近兩季表現不佳，但巨人本季還是讓他接棒村田修一，可說是很大的賭注。 聯合報系資料照片
分享

原因之一，巨人讓岡本和真接下了村田修一的25號球衣，擔任的守備位置也以三壘機會最高，完全就是將他視為接班人。岡本和真一旦無法繳出像樣的成績，並且拖累到球隊整體戰績，「巨人為何要將還能打的村田修一釋出？」這個問題勢必將再度被提出來討論以及檢視。

原因之二，巨人隊自2000年之後從選秀會指名的14名高校畢業生野手只有坂本勇人1人成為固定先發，大田泰示以及奧村展征雖然終於嶄露頭角，卻分別轉隊到了日本火腿以及養樂多。在高校生野手方面的培育幾乎全軍覆沒，岡本和真是編成部門「敗部復活」的希望所寄。

18日對羅德熱身賽再度開轟並進帳5分打點之後，岡本和真在熱身賽出賽13場，繳出0.298打擊率、4支全壘打、13分打點，全壘打支數僅次於葛雷諾的5轟，打點則是團隊最多。對照過去兩年（2017年：出賽19場，0.241打擊率、2支全壘打、4分打點；2016年：出賽18場，0.164打擊率、0支全壘打、3分打點）的熱身賽，岡本今年的確有個很好的開始。究竟能否轉嫁到正式比賽，一如教練團期待成為在一軍大爆發的新和製大砲，3月30日開打的2018新球季就慢慢可以看出端倪。

讀賣巨人

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

MLB／大谷打擊率跌破1成 仍有望從大聯盟出發

2018-03-19 08:26

中職／7投手鎖桃猿 兄弟熱身賽終開胡

2018-03-18 23:49

中職／猛獅18安 轟垮前洋投

2018-03-18 23:49

少棒／台南麻豆柚香盃 中北部預約參賽

2018-03-18 23:42

中職／陳琥初亮相連飆3K 開季一軍出發未定

2018-03-18 22:35

中職／7投只被敲1安 兄弟5：0完封猿隊開胡

2018-03-18 22:09

中職／為求「守備最優化」 王勝偉本季改守二壘

2018-03-18 19:46

中職／兄弟本土先發人選未定 鄭凱文專職中繼

2018-03-18 19:28

中職／吳桀睿4支4打擊率近5成 卡位開季二壘手

2018-03-18 18:49

中職／獅隊2局打垮前洋投布魯斯 18安賞悍將隊首敗

2018-03-18 17:38

中職／悍將羅力再進化 季後大聯盟投手一起練

2018-03-18 15:07

中職／不一定要中心棒次 林益全：願嘗試新課題

2018-03-18 15:06

中職／彭世杰有望開季一軍 葉總：春訓很亮眼

2018-03-18 15:05

中職／身體狀況比以往更好 張耿豪任悍將終結者

2018-03-18 14:19

中職／富邦彭世杰冬盟找回自信 教頭看好表現

2018-03-18 13:45

中職／日投顯學成過去式 眾多好手讓人回憶

2018-03-15 07:00

日職／只打桃猿又住院 清宮跟大谷翔平比慘

2018-03-14 07:00

中職／一朗快樂回水手 台灣老將何時能有春天？

2018-03-14 07:00

HBL實在好夯 行銷可供高中棒球聯賽借鏡

2018-03-13 07:00

日職／旅美回歸熱 B段班期待複製黑田旋風

2018-03-12 07:00

中職／洪一中養兵有一套 猿隊常保競爭力關鍵

2018-03-07 07:00

日職／上原回巨人漸明朗 42歲雜草魂重現日本

2018-03-06 07:00

日職／韓職洋砲轉戰日本 伍茲最成功

2018-03-05 07:00

日職／球星流失卻逆勢上揚 火腿盼歷史重演

2018-03-01 07:00

日職／沖繩中部春訓遊 侍Japan球星任你看

2018-02-28 07:00

日職／想包辦松坂、一朗 中日世代交替暫停滯

2018-02-26 07:07

中職／鄉長將追平嘟嘟薪紀錄 牛棚也有出頭天

2018-02-26 07:00

日職／巨人春訓現地觀察 陽岱鋼移防無助戰力

2018-02-23 07:00

中職／經典賽後遺症 悍將止敗後可否重見光明？

2017-04-11 15:32

中職／帶兵文化衝突 中信史耐德需要戰績來證明

2017-03-29 11:00
看更多

熱門文章

NBA／庫克飆28分創新高 勇士下半場擊潰太陽

2018-03-18 12:51

全英羽賽／退山口茜登頂 戴資穎完成連霸

2018-03-18 22:18

NBA／雷納德長期缺陣挨轟 加索：鼓勵代替批評

2018-03-18 10:08

NBA／詹皇本季第15次大三元 騎士驚險鬥走公牛

2018-03-18 10:44

NBA／雙槍聯手帶頭衝 拓荒者勇奪12連勝

2018-03-18 13:35

萬金石馬／奪冠累癱 最強素人跑者川內優輝不支倒地

2018-03-18 09:39

NBA／勇士再傳傷兵 卡斯比腳踝扭傷估缺陣一周

2018-03-18 09:17

NBA／找回節奏 艾德里奇39分率馬刺退灰狼

2018-03-18 12:06

NBA／爵士豪取9連勝 排名衝上西區第5

2018-03-18 12:16

NBA／保羅重要里程碑 火箭擊退鵜鶘奪4連勝

2018-03-18 10:09

MLB／受困手肘傷勢 官網指陳偉殷無緣開季

2018-03-18 09:41

NBA／不滿吹判不公 鵜鶘主帥：已準備好接受罰款

2018-03-18 11:14

NBA／出賽數超越賈奈特 諾維茨基獨居史上第5

2018-03-18 11:40

全英公開賽／拍下山口茜 戴資穎2連霸封后

2018-03-19 00:01

傷兵滿營勇士如墜古墓 奇兵庫克創造全新驚喜

2018-03-19 07:00

日籍打者赴美困難重重 大谷創春訓最爛紀錄

2018-03-19 07:00

中職／不一定要中心棒次 林益全：願嘗試新課題

2018-03-18 15:06

印地安泉網賽／女雙冠軍 謝淑薇排名獎金大豐收

2018-03-18 10:18

中職／悍將羅力再進化 季後大聯盟投手一起練

2018-03-18 15:07

NBA／金塊客場踢鐵板 灰熊中止19連敗

2018-03-18 11:13

中職／陳琥初亮相連飆3K 開季一軍出發未定

2018-03-18 22:35

中職／身體狀況比以往更好 張耿豪任悍將終結者

2018-03-18 14:19

HVL／豐商完成史無前例5連霸 奪隊史第8冠

2018-03-18 21:25

NBA／安戴托昆波全能秀 公鹿主場險勝老鷹

2018-03-18 10:11

日職／大膽釋出村田修一 巨人豪賭岡本和真

2018-03-19 07:00

全英公開賽／衛冕女單冠軍 戴資穎續當世界球后

2018-03-19 01:05

HVL／乙組球員闖出一片天 龔詩雯助東山完成衛冕

2018-03-18 20:23

中職／為求「守備最優化」 王勝偉本季改守二壘

2018-03-18 19:46

中職／7投只被敲1安 兄弟5：0完封猿隊開胡

2018-03-18 22:09

SBL／富邦擒達欣 許晉哲：沒放棄拚第3

2018-03-18 22:56

印地安泉網賽／跨不過阿根廷長人 費德勒亞軍作收

2018-03-19 07:37

HVL／豐商奪5連霸 張育陞：MVP屬於團隊

2018-03-18 22:11

NBA／巫師發揮團隊戰力 主場擊退溜馬

2018-03-18 10:16

中職／獅隊2局打垮前洋投布魯斯 18安賞悍將隊首敗

2018-03-18 17:38

HVL／陳昱潔因傷錯過冠軍戰 和教練相約明年3連霸

2018-03-18 20:00

NBA／奇兵庫克28分 勇士躲連敗

2018-03-18 23:49

MLB／道奇韓投柳賢振再先發 3局掉5分

2018-03-18 14:42

中職／7投手鎖桃猿 兄弟熱身賽終開胡

2018-03-18 23:49

印第安泉網賽／拆夥不影響 謝淑薇女雙捧冠

2018-03-18 23:49

中職／兄弟本土先發人選未定 鄭凱文專職中繼

2018-03-18 19:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top