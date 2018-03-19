日職／大膽釋出村田修一 巨人豪賭岡本和真

巨人隊今年在野手陣容上最大的變動除了補進從中日離開的2017年中央聯盟全壘打王葛雷諾（Alex Guerrero），就是釋出了拿過兩屆全壘打王的主砲村田修一。

村田修一雖非巨人系統培養，而是透過自由球員FA轉隊的選手，不過從2012年起在巨人隊效力6年，曾幫助巨人拿下3次中央聯盟優勝，也算是近幾年來的一名功勞者。村田修一儘管本季將滿37歲，不過去年出賽118場，打席數比前一年少了152個打席，仍打出全隊第4多的58分打點，證明他的攻守都還有一定的功力。巨人卻在去年底將他宣告為自由契約球員，除了當時已經瞄準補強葛雷諾之外，最大的原因在於對岡本和真的期待。

村田修一在近8季的出賽中有5季是全勤，打擊表現也是相當穩定，但巨人還是在去年季末將他釋出。 擷圖自維基百科／Ship1231攝影 分享 facebook

年僅21歲的岡本和真，是巨人隊2014年選秀會第一指名入團的內野手，優異的長打能力很早就被視為未來「四棒‧三壘手」的接班人。2015年球季他擊出生涯第一支全壘打，是巨人自從松井秀喜之後再度有高校畢業的新人打者在菜鳥球季轟出全壘打。年底他到台灣參加冬季聯盟並打下大會最多打點，隔年（2016年）獲得拔擢，從春訓開始就與村田修一爭奪先發三壘手的位置，眼看成長之路照著巨人球團的期待進行，這兩年卻停滯不前，合計只在一軍出賽18場比賽，沒有再出現過全壘打。

對照中央聯盟二連霸的廣島鯉魚陣中年輕好手輩出，去年壓著巨人打，對戰18勝7敗。阪神虎隊也在金本知憲監督的魔鬼訓練之下漸有成效，去年誕生了好久不見的單季20轟本土打者中谷將大。巨人隊在新生代打者的培育上嚴重落後，加上阿部慎之助、長野久義等主力野手年紀漸大，與各隊的差距也逐漸被拉大，這是巨人現在碰到的一大難題，因此岡本和真在職棒第4年球季的成長幅度將更形重要。

即使岡本和真近兩季表現不佳，但巨人本季還是讓他接棒村田修一，可說是很大的賭注。 聯合報系資料照片 分享 facebook

原因之一，巨人讓岡本和真接下了村田修一的25號球衣，擔任的守備位置也以三壘機會最高，完全就是將他視為接班人。岡本和真一旦無法繳出像樣的成績，並且拖累到球隊整體戰績，「巨人為何要將還能打的村田修一釋出？」這個問題勢必將再度被提出來討論以及檢視。

原因之二，巨人隊自2000年之後從選秀會指名的14名高校畢業生野手只有坂本勇人1人成為固定先發，大田泰示以及奧村展征雖然終於嶄露頭角，卻分別轉隊到了日本火腿以及養樂多。在高校生野手方面的培育幾乎全軍覆沒，岡本和真是編成部門「敗部復活」的希望所寄。

18日對羅德熱身賽再度開轟並進帳5分打點之後，岡本和真在熱身賽出賽13場，繳出0.298打擊率、4支全壘打、13分打點，全壘打支數僅次於葛雷諾的5轟，打點則是團隊最多。對照過去兩年（2017年：出賽19場，0.241打擊率、2支全壘打、4分打點；2016年：出賽18場，0.164打擊率、0支全壘打、3分打點）的熱身賽，岡本今年的確有個很好的開始。究竟能否轉嫁到正式比賽，一如教練團期待成為在一軍大爆發的新和製大砲，3月30日開打的2018新球季就慢慢可以看出端倪。