中職／吳桀睿4支4打擊率近5成 卡位開季二壘手

2018-03-18 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅隊24歲二壘手吳桀睿去年加盟中職，今年歷經首次春訓，至今維持高檔打擊手感，今天官辦熱身賽對上富邦悍將隊再繳4支4猛打賞演出，總教練黃甘霖也透露，他將是獅隊開季的先發二壘手。

吳桀睿今天在熱身賽擔任先發二壘手，連續4打席敲安打，包括一支二壘打，進帳2分打點，熱身賽6場出賽合計17打數8安打、有5分打點，打擊率高達4成71。

黃甘霖先前就指出，除了鄧志偉、黃恩賜外，吳桀睿今年春訓的表現也令他印象深刻，「吳桀睿從熱身賽開始，每場比賽都很火燙，但怕他狀況太早就調整到這麼好，對他未必是好事。」

吳桀睿提到，自己從春訓一開始到現在，狀況都維持的不錯，有維持住秋訓、春訓的感覺。他坦言會怕自己衝太快，教練團也有提醒他放慢腳步，但他說：「自己剛進來，多少都會希望能有所表現。」

過去吳桀睿內、外野都可以守，還能蹲捕，但去年獅隊當家二壘手林志祥離隊後，吳桀睿專職二壘，黃甘霖也盼他固定守位後，在比賽中好好享受，「他進來後就是我們滿期待的球員，現在在球隊也是滿重要的戰力。」