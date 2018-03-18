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中職／身體狀況比以往更好 張耿豪任悍將終結者

2018-03-18 14:19聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

張耿豪。 報系資料照
張耿豪。 報系資料照
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富邦悍將隊今年牛棚投手的安排還未定，目前僅張耿豪確定擔任開季終結者，加入職棒第9年首度被賦予終結者角色，他說：「自己的心情不變，還是保持一樣的心態，做好自己的本分。」

悍將隊雖看似有多名終結者人選，但總教練葉君璋認為，依目前的狀況看來，過去主力中繼的張耿豪是最合適的人選，春訓熱身賽中段開始，張耿豪就被安排在第9局登板。

張耿豪去年出賽66場是全聯盟最多，拿下16中繼3救援，防禦率2.80，拿下最佳進步獎，今年也與球隊簽下2年複數年約，如今有了終結者的新身分，他說：「去年自己是危機處理投手，性質跟終結者很像，上了場一樣是跟打者去對決，心態不變，做太多改變反而會讓自己亂了步調。」

自2009年高中畢業加盟中職，張耿豪菜鳥年就拿下7勝10敗6中繼成績，但之後狀況下滑，2014、15年因腰部椎間盤突出消失2年，重返投手丘後，這兩年表現愈趨穩定，「這幾年心態變成熟了，自己心態是正面的，就沒多時間想負面的事，只希望自己再更進步。」

去年季後張耿豪加強自己下半身的訓練，並讓自己的肩膀練得更強，他也感覺今年自春訓的準備開始，身體狀況比前幾年都更好。

除了張耿豪外，悍將隊其他牛棚投手的安排還未明朗，葉君璋表示，打完最後兩場熱身賽，人選自然就會出來。羅嘉仁去年季末復出投了7場，葉總透露，因為投得不多，今年一開始還是放在中繼，且會把他的出場時機往前調。

張耿豪牛棚
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