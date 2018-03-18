中職／富邦熱身賽全勝 洪總：他們今年超強

2018-03-18 00:26 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台北報導



富邦悍將隊陳仕朋後援四局無失分拿下勝投。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

中職四隊昨天齊聚天母進行兩場官辦熱身賽，藉比賽觀察狀況，調整出開季最佳陣容，猿隊原本戰績三勝一敗，但昨天遭富邦悍將隊逆轉，對戰二連敗，悍將隊至今則是三戰全勝。

猿隊去年奪下總冠軍，今年戰力相差不大，總教練洪一中則指悍將隊今年大動作補強，「他們今年超強」；雙方在官辦熱身賽兩度碰頭，猿隊分別以Ｏ比四、四比六吞敗。洋投道恩斯據推測可能是猿隊開幕戰先發，昨天他投五局無失分，另有六次三振，但「守護神」陳禹勳第九局登板放火。

悍將隊今年組成「鑽石打線」，熱身賽至今場場都敲出雙位數安打；廿歲左投陳仕朋昨天表現搶眼，後援四局只被敲兩安打，沒有失分，總教練葉君璋說：「這場沒有表現得特別好，他的水準就是如此。」但也透露，今年陳仕朋將在一軍有很多先發機會。

統一獅隊昨天對戰中信兄弟隊，江辰晏先發四局失兩分，送出五次三振，率隊五比三贏球，熱身賽戰績兩勝兩敗，江辰晏的好表現獲得總教練黃甘霖肯定，被點名有機會擔任獅隊開幕戰先發，他也透露，很期待對上悍將隊的「中華隊打線」。

史耐德：春訓不在意數字

中信兄弟在官辦前兩戰大量失分輸球，史耐德認為，球隊剛從美國春訓返台，還有時差的問題，同時也在適應晚間比賽的燈光；但經過兩天休兵後昨天進行第三戰，依舊是因牛棚不穩失分。

史耐德表示，有持續和投手教練討論，看該怎麼幫助投手群，春訓階段不太在意數字，就是從中找出好的地方，而球隊目前還未決定開季一軍名單，會再視狀況補足牛棚空缺。

即使去年釋出七名主力球員，其他三隊則都尋求補強，史耐德認為，今年兄弟的戰力和其他三隊「一樣好。」