中職／陳仕朋後援4局鎖猿 葉總：今年更多先發機會

2018-03-17 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊20歲左投前年加盟中職，一直是總教練葉君璋寄與厚望的好手，今年他的技術和心理面經過調整，春訓起就展現應有水準，葉總說：「他今年在一軍先發的機會會很多。」

陳仕朋去年受傷勢影響，直到球季結束前才在一軍初登板，對統一獅隊只投了2局失5分（3分自責分）吞敗，但季後參與冬季聯盟繳出不錯表現，今年春訓至今也狀況也讓葉總十分肯定。

葉總說：「去年他太興奮，加上控球也太想出力，但現在看起來，這些問題都沒有了，他目前看來已經準備好了，不管是速度還是控球，他對比賽的掌握度相當好。」同時也認為他是個性也是很穩定的投手。

陳仕朋原定前天在官辦熱身賽先發對上中信兄弟，但比賽因雨取消，陳仕朋改在今天登板，對猿隊後援4局無失分，只被敲2安，拿下勝投，表現搶眼，而葉總表示：「他今天沒有說表現特別好，他的水準就是如此。」

葉總認為，陳仕朋能力很好，只要不要受傷，維持現在這樣的步調，都有能力在一軍先發，今年也會給他更多機會。葉總指出，包括陳仕朋在內，目前球隊有幾名年輕投手都是先發人選，「沒有說誰卡掉誰，就看誰的狀況好。」