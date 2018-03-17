中職／打退猿隊守護神陳禹勳 悍將隊逆轉勝

2018-03-17 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊在官辦熱身賽相隔2天後北上再戰猿隊，前5局受道恩斯壓制，但打線自7局起展開反攻，第9局再打退猿隊「守護神」陳禹勳，同時靠20歲左投陳仕朋後援4局無失分的精彩好投守成，終場以6：4逆轉勝，對戰猿隊2連勝。

悍將隊洋投伍鐸本月初向球隊報到，今天首度出賽，2局上讓朱育賢靠一壘手林益全的失誤上壘，2出局後保送廖健富，之後被林承飛敲出左外野二壘打，猿隊先取得2：0領先。第3局林立率先上場又伍鐸手中敲出右外野陽春砲，將比數改寫為3：0。

伍鐸主投3局用了42球，被敲3支安打（1轟），失的3分只有1分是自責分。第4局悍將隊換上左投羅華韋登板，猿隊郭嚴文、廖健富連續敲安打，1出局後詹智堯擊出二壘滾地球，連續兩打席因陳品捷的失誤上壘，也讓猿隊再添1分。

猿隊洋投道恩斯今天主投5局送6K無失分，之後林國裕、朱俊祥各投1局都無失分，前6局打完維持4：0領先，但7局起牛棚失守，悍將隊先靠胡金龍二壘打和林哲瑄高飛犧牲打搶下第1分，8局下張正偉安打、高國輝三壘打多添1分，蔣智賢擊出左外野飛球遭成失誤，悍將隊追成3：4一分差。

第9局猿隊推出終結者陳禹勳關門，但先被林哲瑄揮出打，又保送吳宗峻，李宗賢適時安打敲回追平分，之後悍將隊又靠失誤及林旺衛的安打追加2分逆轉戰局，同時把陳禹勳打退場，吳丞哲登板雖成功止血，猿隊卻沒能追回失分。