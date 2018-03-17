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韓職／返韓首戰先發吞敗 王維中自認還要適應

2018-03-17 16:45聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

王維中在韓職官辦熱身賽首次亮相，他認為還有很多地方需要加強。 截圖自NC恐龍隊臉...
王維中在韓職官辦熱身賽首次亮相，他認為還有很多地方需要加強。 截圖自NC恐龍隊臉書粉絲團
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NC恐龍王維中今天在韓職官辦熱身賽首次亮相，對戰韓火鷹隊先發5.2局失4分，最終NC恐龍隊以3：4落敗，王維中也承擔敗投，對於自己的表現，他認為還有很多地方需要加強。

王維中本季從美職轉戰韓職，成為韓職史上首位台灣球員，先前他隨NC恐龍隊赴美春訓，共在熱身賽出賽3場（1場先發），合計投9局，唯一失分來自ＫＴ巫師隊前美職球員黃載均的一發陽春砲。

NC恐龍隊上周回到南韓備戰新球季，王維中確定會擔綱24日開幕戰先發，在主場馬山球場對上LG雙子隊，而在那之前，球隊僅安排他在熱身賽投1場，就是今天於大田球場面對韓火鷹隊。

王維中首局面對宋光旻，一顆132公里的變速球被揮出2分全壘打，之後在第3、5局又因接連安打各失1分，合計投5.2局，被揮出8支安打，有3次三振，沒有出現保送，失4分都是自責分，吞敗投。

此戰王維中用了76球，其中直球、滑球各用了33顆，另外有9顆變速球和1顆曲球，最快球速150公里，但韓國媒體指出，王維中感覺還未用全力在投球，可能是還未適應國南韓當地的寒冷天氣。

賽後王維中向韓媒透露，他認為自己還有很多地方需要改善，「我還需要去研究韓職的打者，也要適應這裡的投手丘。」他表示，自己將在開幕戰前補強自己不足之處，季賽會拿出好表現。

王維中NC恐龍
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