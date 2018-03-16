棒球／大專聯賽 康寧、稻江升級公開一級

2018-03-16 18:51 中央社 台北16日電



全國大專棒球聯賽（公開二級）賽程今天結束，康寧大學以10比9擊敗嘉南藥理大學，稻江學院以5比4擊敗中信學院，分別拿下1、2名，下個學年度升級公開一級，這也是稻江首度升級。

106學年度大專棒球聯賽（公開二級）賽程今天結束，根據規定，在公開二級拿下1、2名的球隊，下個學年度可升級打公開一級比賽。賽前康寧大學積分4分、成績最佳，稻江學院和嘉南藥理大學積分皆為3分。

康寧大學與嘉藥大學交手，康寧大學2局打完1比5落後，3局開始追分，靠著接連5支安打、對手送上1次守備失誤，單局攻下4分、扳平比數。4局再靠著接連3支安打、犧牲觸擊多拿2分，超前比數；5局靠著安打、暴投、保送，多添1分保險分。

8局打完康寧8比5領先，9局上半多拿2分，嘉藥3到8局打線沒有發揮，9局最後反攻機會，靠著接連安打、失誤，一口氣追回4分，但最後沒能翻轉戰局、吞下敗仗。

稻江學院與中信學院比賽也打得精彩，稻江首局先拿1分，中信下半局靠著觸身球保送、接連安打、暴投、高飛犧牲打，單局攻下4分。不過，稻江在第4局靠著接連安打、對手守備出狀況，一舉攻下4分奠定勝基。

賽後比較積分，康寧排名第1、稻江名列第2，下個學年度兩隊都將升級打公開一級比賽，這是康寧繼105學年度後再度升級，稻江則是隊史首度升級打公開一級比賽。