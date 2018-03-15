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成棒／鄭智鴻、藍愷青 培訓隊「澎湖」雙左投

2018-03-15 20:01聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

亞運中華培訓隊左投藍愷青（左）、鄭智鴻（右）都來自澎湖。記者葉姵妤／攝影
亞運中華培訓隊左投藍愷青（左）、鄭智鴻（右）都來自澎湖。記者葉姵妤／攝影
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中華職棒現役只有兩名澎湖出身的球員，而目前亞運培訓隊陣中則有鄭智鴻、藍愷青兩名來自澎湖的左投，兩人不僅三級棒球經歷一模一樣，連投球類型也十分相似。

23歲的鄭智鴻目前效力於業餘成棒隊崇越隼鷹，19歲的藍愷青則是國立體大一年級生，也是這次中華培訓隊陣中「最菜」，兩人都是首度入選亞運培訓隊，還未有過正式國際賽（非邀請賽）資歷。

從澎湖講美國小、馬公國中、到高雄高苑工商都是學長、學弟的關係，鄭智鴻雖然比藍愷青大四屆，但兩人從少棒起就彼此認識，鄭智鴻透露，自己之前常常回母校，一直都知道這個學弟；藍愷青也表示，學長國小、國中都會回來學校，一直有交流。

鄭智鴻高中畢業後進入吳鳳科大，藍愷青則就讀國立體大，如今在中華培訓隊再續前緣，藍愷青笑說：「兩個澎湖人在中華隊，可能是第一次。」更特別的是，兩名投手的類型也很像，藍愷青說：「我們都是左投，球速又都不快，就準準的。」

藍愷青就讀高苑前2年都被報名鋁棒組賽事，高三起成為球隊倚重的主力，去年進入國體後也投出亮眼成績，年底入選亞運大學培訓隊參與爆米花棒球聯盟，共投了31.1局，防禦率1.44，也被列入這次亞運培訓隊30人名單。

短時間內挑戰更高層級，藍愷青認為心態的轉變是關鍵，「現在跟打者對決的想法不太一樣，自己更成熟了。」高中畢業後從面對業餘打者，到培訓隊熱身賽與職棒球員交手，他說：「等級不一樣，自己要去適應，強度越來越高，還要再加強自己。」

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