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公投爆炸年！ 選票恐厚如手冊 年底投到手軟

中職／日投顯學成過去式 眾多好手讓人回憶

2018-03-15 07:00Ramos

高塩將樹在爆米花聯盟拿下勝投王與防禦率王，本季有機會加入Lamigo桃猿，成為近...
高塩將樹在爆米花聯盟拿下勝投王與防禦率王，本季有機會加入Lamigo桃猿，成為近年少見的日籍投手。 圖／中華棒球協會提供
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日前統一獅簽下日本籍左投知念廣彌，加上Lamigo桃猿正在測試的日籍右投高塩將樹，今年球季中職有機會繼2014年桃猿正田樹之後，再度有日本選手在中職一軍舞台獻技。

中職首位日籍選手 小川宗直

回顧日本選手征戰中職歷史，1992年味全龍簽下日籍左投小川宗直，是中職史上首名日籍球員。此前，小川在日職有4年一軍資歷，先後效力西武獅、中日龍、近鐵牛，合計出賽22場，戰績1敗、防禦率4.30。

1992年味全在同一天簽下「亞洲巨砲」呂明賜和小川，不過他的表現平平，在中職出賽6場其中1場先發，累積9.1局投球只送出1次三振，戰績1敗、防禦5.79，職業生涯不曾拿過勝投，首位日本選手在台灣職棒的成績不盡理想。

首位「反攻回日職」的日本選手 野中尊制

小川表現不佳，並未讓中職球隊卻步，1993年新軍俊國熊一口氣找來日籍投手野中尊制、成田幸洋和打者立花義家，另一新軍時報鷹也網羅日籍投手矢野和哉，其中，野中是1983年阪急勇士第一指名選手，但在日職一軍只出賽7場，1勝難求。

1993年野中跨海來台發展，為俊國熊豪取15勝、防禦率3.16，上演大復活戲碼，隔年重返日職加盟中日龍，他不但是中職史上首位拿下兩位數勝投的日籍投手，也是首位「反攻回日職」的日本選手，後改名「野中徹博」。

中職最多勝、最多冠的日籍投手 中込伸

野中單季15勝，看起來很威，不過，要說在中職最有實戰成績的日投，就屬中込伸了。2002至2005年中込伸效力兄弟象4年，其中2002、2003年助隊奪冠，手握2枚冠軍戒指是中職歷年日籍選手最多。

中込伸在中職生涯累積45勝、412次奪三振、627.2局投球、面對2623打席、投了9254球，都是日投之最，也是早期黃衫軍相當受歡迎的助拳人；遺憾的是，2009年中込伸涉入「黑象事件」，棒球人生留下汙點。

中職最大咖日本選手 高津臣吾

高津臣吾在日職、美職、中職、韓職至少都有一季的出賽經驗，且都有拿過勝投和救援成功...
高津臣吾在日職、美職、中職、韓職至少都有一季的出賽經驗，且都有拿過勝投和救援成功，而且在大聯盟還分別打過美聯和國聯，實在是非常難能可貴的紀錄。 歐新社資料照片
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中込伸是中職實戰成績最佳的日投，不過要論名氣，最響亮的日本選手絕對是側投高津臣吾。高津在日職累積286次救援成功，防禦率3.20，在冠軍戰出賽11場都未失分，享有「Mr. Zero」美譽，他也曾打過大聯盟白襪和大都會、韓職英雄隊。

2010年高津來台加盟興農牛，扛終結者重任，很多台灣球迷都驚呆了，沒想到中職能找來這麼大咖的日籍大物投手，高津並不會因為過去戰功彪炳而擺出高傲姿態，態度反而相當謙虛，當時41歲的他，十分珍惜還能在職棒場上奮戰的日子。

高津在台繳出1勝2敗26救援、防禦率1.88的佳績，是史上唯一一位在台、美、日、韓職拿下救援成功的投手，可惜冠軍戰對兄弟象竟1球都沒投就結束了，遭對手4戰橫掃，最終戰他呆坐在新莊棒球場板凳席，看著黃衫軍狂歡慶祝，背影有些感傷。高津只在興農效力1年就離開，隔年轉戰日本獨立聯盟，他現任日職養樂多二軍監督。

首次日籍投手先發對決 東鈮vs.金森隆浩

或許球迷會好奇，中職史上第一次日籍投手先發對決是何時？答案是1998年4月5日台南球場，兄弟象東鈮先發登板，對上統一獅金森隆浩，中職史上首度日投先發對決，結果金森隆浩只投2.2局就被狂敲8支安打，失4分苦吞敗投，東鈮也被敲8支安打、失4分，不過他投了7局，最終拿下勝投，兄弟以8:6贏球。

值得一提的是，1997至2010年球季，中職至少都有2名日本選手在台征戰，其中2003年的8人為史上最多，2011年日本選手掛零，2012至2014年都有1、2人，鎌田祐哉、真田裕貴都繳出不錯的成績，不過，過去3年又掛零，洋將以美國和中南美洲選手佔大宗，如果知念廣彌今年登上中職一軍舞台，將是睽違3年再有日本選手在台獻技。

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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