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中職／羅力5局無失分 悍將4：0完封猿隊

2018-03-14 21:48聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中華職棒官辦熱身賽，富邦悍將隊、猿隊今天在屏東棒球場交手，雙方皆由洋投出擊，悍將隊王牌羅力先發5局無失分，全場5投完封猿隊，打線則靠5局攻進4分大局，最終就以4：0勝出，官辦熱身賽2連勝。

羅力今天先發5局，僅被敲出4支安打，送出3次三振，沒有失分，之後彭世杰、羅國華，賴鴻誠、張耿豪依序登板各投1局，沒讓猿隊攻下分數，全場共被敲出7支安打，有5次三振，沒有保送。

而面對猿隊洋投、去年效力於獅隊的尼克斯（原名麥克爾），悍將隊前4局僅敲3安、吞5K，直到第5局才成功突破，林宥穎、張正偉接連安打、高國麟獲得保送，林益全在滿壘時以高飛犧牲打敲回第1分，2出局後蔣智賢、胡金龍連續安打再添3分，悍將隊單局進帳4分致勝。

尼克斯今天主投4.2局，被敲出6支安打，有2次四壞保送和6次三振，失掉4分，6局起林國裕、王躍霖、朱俊祥接力登板都穩住局面，全場5任投手共送出11K，但打線無法突破悍將隊封鎖。

悍將隊「復仇者」打線在熱身賽維持好手感，張正偉今天3打數敲2支安打，官辦熱身賽2戰合計6打數4安打，打擊率6成67；蔣智賢此戰3打數有1安打、1打點，連兩場安打，合計貢獻3分打點。

「大王」王柏融則仍是猿隊打擊最火燙的球員，此戰繳出4支3猛打賞表現，官辦熱身賽3戰合計9打數敲6安打，打擊率6成67。

羅力蔣智賢

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