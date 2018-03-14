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中職／一朗快樂回水手 台灣老將何時能有春天？

2018-03-14 07:00Tzuyi

今年美國職棒許多老將的去留選擇成為話題，球星鈴木一朗(Ichiro Suzuki)因馬林魚隊換血遭到釋出，被視為還是有一定的打擊能力，以44歲的年紀回鍋老東家西雅圖水手隊。現役最年長45歲的柯隆(Bartolo Colón)，去年成績明顯退化，但仍投出大聯盟第二老的完投勝，並成為第18位對戰30隊都勝投的投手，也獲得一紙德州遊騎兵的小聯盟合約。43歲的上原浩治雖然去年仍有不俗的成績，但受到今年自由市場冷清及傷勢考量，相隔10年後重返日本職棒讀賣巨人隊。

回顧美國大聯盟史上最老的出賽紀錄，其實比上述所有人都超出許多。薩奇．佩吉(Leroy Robert "Satchel" Paige)曾在1965年以59歲的高齡出賽，而且主投3局未失分。打者方面，同樣在早期棒球中的奧歐利(Charley O'Leary)，亦曾經於58歲出賽，並且有安打紀錄。近代棒球則是2012年莫耶(Jamie Moyer)，以50歲的年紀先發出賽。打者則有2007年，當時49歲的法蘭柯(Julio Franco)還有破百打席的出賽紀錄，並且還有擊出全壘打。

中職最年長出賽的則為前統一、義大總教練曾智偵，原本於1999年退役，不過曾在2000年短暫復出蹲捕。2002年帶出隊史首度墊底，2003年被撤換後回任球員，而且還曾擊出全壘打，也是最年長的全壘打保持人。他最終復出2年，雖然僅能代打，仍將紀錄推至45歲。前味全龍隊洋將馬力龍(Ángel Moreno)，1999年以44歲出賽，則是最年長的投手紀錄。本土投手則為劉義傳，2005年在兄弟象隊亦為44歲登板投球，當年他還繳出29場，防禦率3.41的成績。

曾經退役當總教練卻又復出的曾智偵，以45歲的年紀上場，保有中職最年長球員出賽的紀...
曾經退役當總教練卻又復出的曾智偵，以45歲的年紀上場，保有中職最年長球員出賽的紀錄。 聯合報系資料照片
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最近一位超過40歲出賽的則為現任統一獅隊牛棚教練高建三，原為中信鯨隊主力投手，在34歲時因為年紀及表現因素遭宣告為戰力外球員。隨後轉戰獅隊，並從先發轉任中繼投手，表現越來越佳，2013年雖然已經40歲且兼任教練，還有高達59場的出賽紀錄，防禦率僅2.15。直至2015年底合約到期後，才以42歲的年紀正式退役。

現役球員則為中信兄弟彭政閔最為年長，今年他已經39歲，只要不要季中退休就會成為下一個突破40歲大關出賽的球員。他仍保有一定的攻擊能力，而且還可以守備，是場上的精神領袖。但他的球員合約將於今年到期，加上現在球員供過於求的情況下，年底勢必會面臨是否延續球員生涯的抉擇。

彭政閔將滿40歲且球員合約也將到期，身手雖然還足以應付職棒賽事，但還是會面臨是否...
彭政閔將滿40歲且球員合約也將到期，身手雖然還足以應付職棒賽事，但還是會面臨是否延續球員生涯的抉擇。 聯合報系資料照片
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統一獅隊雖然年輕化多年，仍是最多老將的球隊，包含39歲的高國慶及劉芙豪，還有38歲的陽建福。劉芙豪已經預告退役，今年會是最後一個球季，將不會有40歲的出賽紀錄。高國慶以往曾表示至少打到42歲，因此若球隊沒有強迫他，應當會有機會再打3年以上。去年重返中職的陽建福，為現役最年長投手，個人目標訂在40歲，今年他將再次先發，應當會視今年表現決定。

非正式職棒紀錄則是藝人澎恰恰，41歲他加入台灣大聯盟年代勇士隊，48歲加入兄弟象隊擔任練習生，只是都沒有出賽紀錄，並參加中職選秀亦未入選。不過56歲參加兩岸棒球交流賽曾代表統一獅隊出賽，58歲亦有春季聯賽登板紀錄。現今成棒隊中，則有甫歸國加入台灣人壽隊，中職多項紀錄保持人張泰山，他今年將滿42歲。

張泰山雖保有多項紀錄，卻無緣在中職跟球迷說再見，留下最無奈的老將悲歌。 聯合報系...
張泰山雖保有多項紀錄，卻無緣在中職跟球迷說再見，留下最無奈的老將悲歌。 聯合報系資料照片
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雖然看起來這一兩年還是可望出現超過40歲的球員，但這些球星過後將會有不小的斷層。今年各隊的保護名單中，僅21.4%的球員超過30歲，代表職棒球員生涯太短，近8成的球員在30歲前就必須面臨退役的抉擇，但這應該是球技最純熟的階段。反觀卻有39.5%的球員不足25歲，多是大學畢業或高中生的球員，應當還在茁壯時期。

年輕化雖然不只職棒，也是許多企業想要發展的趨勢，但球星的創造及經驗並非一蹴可幾。球隊不只需要年輕球員永續發展及提供活力，應該留些空間給老將，不單是經驗傳承，他們球技上相對細膩華麗。希望未來的日子中，還能夠應付職棒賽事的球員，不應該是因為球隊政策而被逼退，而是可以選擇與球迷說再見的時間。

鈴木一朗張泰山彭政閔

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

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