日職／平成怪物清宮腹膜炎入院

2018-03-13 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



清宮幸太郎。 美聯社資料照 分享 facebook 打破日本高中棒球通算全壘打紀錄、獲日本職棒火腿隊第一指名的「平成怪物」清宮幸太郎因身體不適，昨晚由廣島返回東京後，直接住院檢查，被診對罹患局部腹膜炎，先留院觀察至15日。

北海道火腿隊表示，過去幾日清宮曾表示腹部隱隱作痛，且狀況似乎有惡化。火腿隊總教練栗山英樹為此公開致歉，他表示，將好好檢查確認清宮的狀況，不論任何理由，讓選手出現不適就是總教練的責任，他感到很抱歉。

清宮2月在沖繩的集訓中也曾發生急性腸胃炎。開幕戰至今共出賽了7場比賽，19個打擊沒有安打表現，雖然賽前他對廣島的比賽充滿鬥志的表示將全力以赴，但最後未能上場。