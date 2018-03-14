日職／只打桃猿又住院 清宮跟大谷翔平比慘

大聯盟球季即將開打，在季前的這段期間，幾名日本好手佔據了不少新聞版面，如達比修有轉投小熊、鈴木一朗重回水手、上原浩治返日等等，當然，還有注目度最高，從選擇加盟球隊到目前的熱身賽，這幾個月來持續引起話題的大谷翔平。

大谷去年季後離開日職，最終加入洛杉磯天使，天使為了他做出許多調度及輪值上的改變，也同意讓他繼續嘗試投打二刀流，但大谷在春訓的表現卻令人失望，首先是投球方面，9日面對墨西哥聯盟球隊的比賽，3局雖然投出6次三振，但也被打出5支安打丟掉6分，總計3場登板投7局失10分，即使有16次三振，但整體內容卻不若在日職那般理想；打擊方面也沒好到哪去，好不容易在12日的比賽中打出安打，結束了連續12個打席沒有安打的窘境，但這僅是他熱身賽的第2支安打，打擊率只有1成43，表現讓有些美國球界人士甚至將他的打擊評為高中生水準，看來大谷還需要時間來適應大聯盟的生態。

大谷翔平在大聯盟春訓一開始就非常艱困，投打表現都不太理想。 美聯社 分享 facebook

大谷在美國掙扎，他在日職的接班人清宮幸太郎也同樣陷入困境。以111轟創下高中時期最多全壘打紀錄的清宮，去年選秀會前一樣造成轟動，最終被火腿抽中，成為球團在大谷離開後的人氣希望，但他在進入今年後厄運不斷，先是在1月中右手拇指挫傷，讓他延後開始打擊練習，在2月底又因為急性腸胃炎而暫停訓練，再加上包括球團、球迷及媒體等的壓力，讓他至今還交不出符合預期的表現。

日職的官辦熱身賽從2月下旬展開，清宮在24及25日的兩場比賽都以代打上場，雖然沒有打出安打，但選到兩次保送，28日火腿對中職Lamigo的比賽，清宮在加入職棒後首度以先發第七棒，一壘手的位置出賽，2打數1安打，隔天的比賽雖然不是先發，但中途上場也打出一支直擊中外野全壘打牆的2壘打，連續2天都打出2壘打，讓球迷對他的表現充滿期待，但畢竟中職與日職投手的實力還是有一段差距，真正的考驗才要來到。

清宮幸太郎在春訓的表現也是乏善可陳，並且狂吞一堆三振。 美聯社資料照 分享 facebook

進入3月後的比賽，火腿開始讓清宮先發上場，隨著打擊次數變多，對木棒的掌握度及職棒投手變化球、速球的適應力還不足等因素，都讓清宮吃盡苦頭，熱身賽至今出賽7場，19個打席、15個打數沒有安打，只有獲得4次保送，在11日面對DeNA的比賽，更是吞下4打數4三振的鐵支，熱身賽總計8次的三振出局，是火腿全隊最差的。

當然，不管是大谷或清宮，都是球隊費盡心力才獲得的球員，也都有在美日發光發熱的實力，以及隨之而來的集客力及商業價值，球隊自然不會輕易地讓他們下放小聯盟或二軍，離美日職棒開幕都還有兩週多的時間，就看看大谷及清宮這兩名挑戰更高層級棒球殿堂的球員，能否在剩下的熱身賽有好的表現，闖進開季名單之內了。(備註：清宮在13日因腹膜炎緊急住院，趕不趕得上開季還是未知數。)