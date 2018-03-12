中職／官辦第一戰…猿獅熱身賽 打成馬拉松

2018-03-12 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



獅隊投手施子謙昨天在熱身賽先發三局失八分。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中職近兩季比賽平均時間三小時廿七分，寫下史上最長紀錄，聯盟苦思解決之道，始終未見太大成效；今年官辦熱身賽開打第一戰，統一獅、猿隊在台南球場「你來我往」，又打了近四小時才結束，猿隊以九比五獲勝，新球季不想辦法加快比賽節奏真的不行。

獅隊先發投手施子謙昨天投三局用了七十七球，只有四十八顆好球，一共被揮出十支安打，包括廖健富二局上陽春砲，失八分（三分自責）吞敗，新球季想爭取先發地位，看來還要多加把勁。

施子謙投完前兩局就面對十八名打者，尤其二局上被打了十一人次，一口氣失六分，除了自己投球內容不穩，獅隊兩次守備失誤讓猿隊延續攻勢，也是造成比賽時間拖延的原因，打完前五局已經兩小時十二分。

中職一九九○年開打，職棒元年平均比賽時間兩小時四十六分，至今仍是單季最短紀錄，從二○一一年起，連續七個球季超過三小時廿分，各隊投手頻頻挨打、用球數多，教練團必須不斷換投，成為「歹戲拖棚」的主因。

獅隊外野手羅國龍，今年被總教練黃甘霖設定為開季第一棒人選，昨天面對猿隊洋投道恩斯，首局首打席揮出二壘打；他表示，去年陷入低潮，變得好像不會打球，今年完整春訓修正打擊動作，克服對右投的恐懼，有回到前年十六轟的感覺、甚至更好，上場不會再膽怯。