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剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人

日職／旅美回歸熱 B段班期待複製黑田旋風

2018-03-12 07:00Hiyan

即將於3月30日揭開2018序幕的日本職棒，今年在球季開打之前話題滿載，最主要的原因之一在於青木宣親上原浩治兩大旅美球星相繼宣布返日發展。兩人分別都回到過去在日本職棒效力的老東家養樂多以及巨人，而這兩支球隊去年都掉入B級，因此給了支持的球迷不小的精神安慰。

以養樂多來說，去年墊底不說，還寫下隊史最慘的單季96敗，差一點成了「百敗燕子軍」，逼得2015年的優勝監督真中滿在季後黯然下台，由60歲的小川淳司重作馮婦。巨人軍也好不到哪裡，2014年之後連續3年爭冠失利，去年季中還寫下隊史最難堪的13連敗，最後在相隔11年再度落入B段班。年輕監督高橋由伸雖然保住烏紗帽，但今年是合約最後一年，視戰績狀況季後走人都不會讓人意外。

青木宣親是相隔7年穿上養樂多燕子隊球衣；上原浩治更久，是繼2008年之後相隔10年再度回到巨人。兩人在球隊正值低迷的情況下決定鳳還巢，除了實質戰力的挹注之外，無論經驗的傳承、穩定軍心的作用或是人氣的提升，相信都會對球隊帶來很大的加分作用。

青木宣親在大聯盟曾連續5季打擊率都在.283之上，表現算是很穩定，回到養樂多後在...
青木宣親在大聯盟曾連續5季打擊率都在.283之上，表現算是很穩定，回到養樂多後在人氣及戰力上應該都會有實質助益。 歐新社資料照片
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相信這兩支球團以及球迷現在最期待的就是複製「黑田旋風」！

2015年黑田博樹放棄在美國MLB的高薪決定回到他在職棒的發跡地廣島，選手生涯結束之前再為母隊廣島鯉魚拚一次冠軍。結果他不僅在2016年球季投出生涯通算200勝，並且幫助廣島拿下隊史相隔25年之久的優勝。更重要的是他凝聚了整個廣島的向心力，即使他已經隱退仍一路延續至今。廣島隊近兩年能夠所向披靡，同時觀眾人數直線上升，黑田博樹所奠下的基礎以及影響功不可沒。

黑田博樹回歸廣島的第一年投出11勝8敗、防禦率2.55的優異成績，不過球季廣島僅以第四名坐收。今年養樂多以及巨人能在青木宣親、上原浩治兩大旅美球星的加持下打出什麼樣的成績呢？

黑田博樹在洋基的3個球季就拿下了38勝，回到日本後更幫助廣島鯉魚奠下良好的基礎，...
黑田博樹在洋基的3個球季就拿下了38勝，回到日本後更幫助廣島鯉魚奠下良好的基礎，足以證明旅外回歸老將的價值。 歐新社資料照片
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另外，比較3人重返老東家第一年的年齡，青木宣親今年僅有36歲在3人之中最年輕，以他去年在MLB還出賽110場，有0.277打擊率、5支全壘打、35分打點的成績，預估還有幾年活躍的機會，因此養樂多與他簽下一紙3年的複數年合約。而最年長的是上原浩治，今年將滿43歲，是否仍舊老當益壯倍受關注。

再比較3人的年薪，全數為「降價返日」。青木宣親簽下3年總額10億日幣的合約，是唯一複數年約。黑田博樹放棄在美國的優渥條件一心為廣島打拼，年薪只剩下前一年的1/4， 至今傳為佳話。黑田博樹則為唯一維持原背號的選手，廣島在他2008年赴美之後仍幫他保留這個背號，展現對這名鎮隊之寶的高度禮遇。青木宣親以及上原浩治原先所使用的1號及19號則分別被山田哲人、菅野智之所穿上，青木穿回新人選手時代的23號，上原則改穿前王牌投手齋藤雅樹現役時代所穿的11號球衣。

黑田博樹青木宣親上原浩治

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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