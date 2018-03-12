日職／旅美回歸熱 B段班期待複製黑田旋風

即將於3月30日揭開2018序幕的日本職棒，今年在球季開打之前話題滿載，最主要的原因之一在於青木宣親、上原浩治兩大旅美球星相繼宣布返日發展。兩人分別都回到過去在日本職棒效力的老東家養樂多以及巨人，而這兩支球隊去年都掉入B級，因此給了支持的球迷不小的精神安慰。

以養樂多來說，去年墊底不說，還寫下隊史最慘的單季96敗，差一點成了「百敗燕子軍」，逼得2015年的優勝監督真中滿在季後黯然下台，由60歲的小川淳司重作馮婦。巨人軍也好不到哪裡，2014年之後連續3年爭冠失利，去年季中還寫下隊史最難堪的13連敗，最後在相隔11年再度落入B段班。年輕監督高橋由伸雖然保住烏紗帽，但今年是合約最後一年，視戰績狀況季後走人都不會讓人意外。

青木宣親是相隔7年穿上養樂多燕子隊球衣；上原浩治更久，是繼2008年之後相隔10年再度回到巨人。兩人在球隊正值低迷的情況下決定鳳還巢，除了實質戰力的挹注之外，無論經驗的傳承、穩定軍心的作用或是人氣的提升，相信都會對球隊帶來很大的加分作用。

青木宣親在大聯盟曾連續5季打擊率都在.283之上，表現算是很穩定，回到養樂多後在人氣及戰力上應該都會有實質助益。 歐新社資料照片 分享 facebook

相信這兩支球團以及球迷現在最期待的就是複製「黑田旋風」！

2015年黑田博樹放棄在美國MLB的高薪決定回到他在職棒的發跡地廣島，選手生涯結束之前再為母隊廣島鯉魚拚一次冠軍。結果他不僅在2016年球季投出生涯通算200勝，並且幫助廣島拿下隊史相隔25年之久的優勝。更重要的是他凝聚了整個廣島的向心力，即使他已經隱退仍一路延續至今。廣島隊近兩年能夠所向披靡，同時觀眾人數直線上升，黑田博樹所奠下的基礎以及影響功不可沒。

黑田博樹回歸廣島的第一年投出11勝8敗、防禦率2.55的優異成績，不過球季廣島僅以第四名坐收。今年養樂多以及巨人能在青木宣親、上原浩治兩大旅美球星的加持下打出什麼樣的成績呢？

黑田博樹在洋基的3個球季就拿下了38勝，回到日本後更幫助廣島鯉魚奠下良好的基礎，足以證明旅外回歸老將的價值。 歐新社資料照片 分享 facebook

另外，比較3人重返老東家第一年的年齡，青木宣親今年僅有36歲在3人之中最年輕，以他去年在MLB還出賽110場，有0.277打擊率、5支全壘打、35分打點的成績，預估還有幾年活躍的機會，因此養樂多與他簽下一紙3年的複數年合約。而最年長的是上原浩治，今年將滿43歲，是否仍舊老當益壯倍受關注。

再比較3人的年薪，全數為「降價返日」。青木宣親簽下3年總額10億日幣的合約，是唯一複數年約。黑田博樹放棄在美國的優渥條件一心為廣島打拼，年薪只剩下前一年的1/4， 至今傳為佳話。黑田博樹則為唯一維持原背號的選手，廣島在他2008年赴美之後仍幫他保留這個背號，展現對這名鎮隊之寶的高度禮遇。青木宣親以及上原浩治原先所使用的1號及19號則分別被山田哲人、菅野智之所穿上，青木穿回新人選手時代的23號，上原則改穿前王牌投手齋藤雅樹現役時代所穿的11號球衣。