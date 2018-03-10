棒球／合庫為何稱霸業餘 培訓隊小將練一周就懂

2018-03-10 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



今年雅加達亞運中華棒球隊總教練由合庫總教練許順益擔任，日前選出30人培訓名單，全是業餘球員，其中有8名大學球員，而培訓隊已自2月起展開集訓，訓練量也讓大學球員直呼「很累」，全隊年紀最輕的19歲左投藍愷青也直言：「練一周就知道為什麼合庫會拿冠軍。」

合庫向來是國內業餘常勝軍，去年囊括春季聯賽、協會盃冠軍，今年初也抱走第二屆爆米花棒球聯盟冠軍，總教練許順益接下這次亞運兵符，培訓隊中則有9名合庫球員。

本屆亞運將以業餘球員為主體參賽，培訓名單也以業餘成棒隊球員組成，多是國際賽經驗豐富的好手，再選進7名大學投手。全隊自農曆年後到齊訓練，幾名大學投手都直說，守備、體能訓練量大，比在母隊、甚至比先前在世大運培訓隊、爆米花亞運大學培訓隊時更累。

目前就讀國立體大一年級的藍愷青，首度入選中華培訓隊，體驗業餘強度的訓練量，他說：「剛來前兩天真的覺得好累，但後來就習慣了。」他提到，在這裡基本的東西練得很確實，「畢竟比賽的關鍵輸贏就是在守備，所以守備練得非常扎實。」

培訓隊年後練習兩周，本周起安排18場熱身賽以賽代訓，4月球員回到母隊打春季聯賽，之後再遴選出26人名單，準備展開一連串的移地訓練和賽事，因此許順益表示，這樣的訓練課表是盼球員體能上能應付長期備戰。