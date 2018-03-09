日職／揮別大聯盟 上原浩治重返前東家讀賣巨人

2018-03-09 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



結束9年大聯盟生涯，上原浩治決定重返日職老東家讀賣巨人。 歐新社資料照片 分享 facebook

結束9年大聯盟生涯，上原浩治決定重返日職老東家讀賣巨人，預計今天正式舉行加盟記者會，希望幫助同年同月同日生的監督高橋由伸拿下「日本一」，也與陽岱鋼成為隊友。

上原浩治從2009年開始挑戰大聯盟，連續9年都找到新東家，2013年是幫助紅襪拿下世界大賽的功臣之一，不過今年自由球員市場急凍，42歲的上原浩治找不到新工作，原本打算「無法在大聯盟投球就退休」的他，由於對棒球的熱愛以及前東家的招攬，決定重返日職。

上原浩治在2月下旬改變退休心意，巨人球團總經理鹿取義隆也從2月28日開始探詢他重返日職的意願，上原浩治自5日返日後，雙方開始檯面下的交涉，今天確定達成共識。

上原浩治改披「11」號背號，為了不要忘記19歲那年生活的辛苦經歷，上原浩治加入職棒後一直都是穿著19號球衣，不過這個號碼在巨人目前由菅野智之使用，他因此選擇現任投手教練齋藤雅樹的代表背號11號，作為再出發的號碼。

上原浩治在1998年以第1指名加盟巨人，隔年投出20勝4敗的成績，拿下中央聯盟新人王，在巨人的10年間，累積112勝62敗33救援、防禦率3.01；轉戰大聯盟後曾加盟金鶯、遊騎兵、紅襪、小熊，總計22勝26敗95次救援成功，防禦率僅2.66。

距離日職開打只剩3周時間，上原浩治的加入有助於巨人加強牛棚深度，上原浩治日前曾表示，無論在哪裡打球，都希望能為開幕戰做好準備，而且也以一軍為目標，2月中以來就在日本維持自主訓練。

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