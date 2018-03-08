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中職／高雄長庚：9日早上說明郭泓志病情

2018-03-08 21:03聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

郭泓志。 報系資料照
郭泓志。 報系資料照
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富邦悍將隊投手郭泓志健康出狀況，3月初在高雄長庚醫院就醫，由骨科系運動醫學科主任周文毅擔任主治醫師，消息曝光後，外界高度關注。高雄長庚醫院表示，明早統一對外說明，讓關心郭泓志的球迷了解病況。

長庚醫院表示，今天傍晚消息曝光後，很多人關心郭泓志健康，想進一步了解醫療訊息，經主治醫師與經紀人討論後，決定明早8點30分，由骨科主任周文毅、泌尿科主任王弘仁，以及陳建旭醫師，3人在醫院統一對外說明。

郭泓志富邦悍將

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