MLB／胡智為首先發挨2轟 林子偉敲安無緣對決

2018-03-07 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



光芒隊台灣投手胡智為今天在春訓熱身賽獻出大聯盟先發處女秀。 截圖自光芒官方推特 分享 facebook

光芒隊台灣投手胡智為今天在春訓熱身賽獻出大聯盟先發處女秀，但單局挨了紅襪隊2發全壘打，只投2局失3分吞敗。終場紅襪隊以9：1大勝，林子偉直到6局下才替補上場，無緣與胡智為上演「台灣對決」。

為了爭取大聯盟機會，胡智為從先發轉任牛棚投手，去年在大聯盟例行賽以中繼角色出賽6場，本季熱身賽前2場出賽也是中繼，合計投3局沒被敲出安打，防禦率維持0，他也用好投替自己爭取到先發機會，但以先發投手身份初亮相就遭震撼教育。

面對紅襪隊打線，胡智為開賽連續讓3名打者擊出飛球出局，製造3上3下，但2局上被第4棒的新秀狄佛斯（Rafael Devers）掃出中外野陽春全壘打，接著馬上讓波賈茲（Xander Bogaerts）「背靠背」開轟。

連挨兩轟後胡智為還沒能及時止血，被史威哈特（Blake Swihart）、小迪黑瑟斯（Ivan De Jesus Jr.）連敲2支二壘打再失1分，之後讓里昂（Sandy Leon）擊出飛球出局，再製造滾地球抓下後2個出局數，完成此戰投球任務。

胡智為合計投2局，面對10名打者，被揮出包括2轟在內的3支安打，失3分都是自責分，承擔敗投。

紅襪隊林子偉比賽後段才上場，無緣與胡智為對決，但有一安表現。 路透資料照 分享 facebook

紅襪隊林子偉則沒有被排進先發打線，無緣與胡智為正面交鋒，他在6局下接替班寧坦迪（Andrew Benintendi）上場，鎮守游擊，第7局首打席遭到三振，但9局上則揮出右外野安打，近期熄火3場後再敲安，單場2支1。

林子偉至今在熱身賽出賽10場，合計17打數4安打，獲得6次保送，打擊率2成35，上壘率4成35。