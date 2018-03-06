日職／上原回巨人漸明朗 42歲雜草魂重現日本

美國MLB今年的自由球員市場從上季結束後持續呈現停滯的現象，估計至今還有多達約60名左右的自由球員尚未找到新工作，其中不乏許多擁有實績的球星，日本球星鈴木一朗及上原浩治也還在待價而沽，不過雖然兩人在先前都曾表示仍會繼續待在美國尋求回大聯盟打球的機會，上原卻在這個月初透露出有可能選擇回日本延續職棒生涯，幾天過去了，情勢似乎越來越明確，上原如果回日本，考慮到年薪及環境的熟悉度，自然以老東家巨人為優先選擇，話說目前也沒有其他球隊放話要搶人就是了。

中日隊表態將正式提出報價，希望能網羅鈴木一朗加入，但一朗還是積極找尋能繼續在大聯盟打球的機會。 美聯社 分享 facebook

上原在美國打拼了9個球季，與他在日職的10年已是差不多長的時間，除了第一年在金鶯出賽的12場都是先發外，其餘的8年全部都以後援上場，在MLB總共出賽436場，22勝26敗81個中繼點95次後援成功，防禦率只有2.66，上季轉戰小熊後，仍然有著出賽49場、3勝14個中繼點2次救援成功，防禦率3.98的穩定表現，顯示雖已42歲，但還是有一定的投球威力，如果回到巨人，巨人在牛棚方面要組成勝利方程式可說是更加容易；另一方面，上原曾在日職拿過兩次澤村賞、兩次日本一，13年也曾以5場出賽0失分2次救援成功的好表現，幫助紅襪拿下MLB世界大賽冠軍，回到巨人將會成為年輕球員學習的對象，對於巨人隊上的經驗傳承及世代交替會有很大的幫助。

上原浩志去年在小熊主要擔任中繼投手，投球內容還是相當不錯，43局投球送出50次三振，只有12次保送。 歐新社資料照片 分享 facebook

進入21世紀後，日職掀起了一波挑戰MLB的浪潮，但隨著時間過去，每年成功前往美國的球員已不像最初那麼多，就算加盟了MLB球隊，站穩腳步的也只有幾人，或是征戰異鄉多年想回家了，因此近年來反而產生了另一波返日潮，養樂多的青木宣親就早上原一步，在2月就回到老東家，參加了完整的春訓。

日職12支球隊中，爭取曾上過大聯盟的返日球員最積極的隊伍是阪神以及軟銀，都有6名球員選擇加盟，這除了兩隊態度較積極外，地緣關係及擁有相當程度的財力也是因素之一，接下來則是樂天的5人，養樂多、歐力士及火腿的4人，羅德及DeNA的3人，巨人及廣島則是2人，財力較薄弱的廣島人數少是可預期的，高橋健及黑田博樹2人都是回到老東家報恩，至於巨人怎麼會也只有2人，仔細想想，巨人要的都是即戰力，在美國打不出成績或是因年紀關係返日的球員，或許本來就不在網羅目標內；中日只有也是回鍋的川上憲伸1人，至於陸續有多位名將如松坂大輔、松井稼頭央、中島宏之等出走美國的西武，竟沒有返日球員加盟過，倒是比較令人意外。

目前日職年紀最長的是中日的岩瀨仁紀，他同時也是日職投手登板紀錄保持人，40歲以上的現役球員另外還有同隊的荒木雅博、阪神的福留孝介、廣島的新井貴浩、今年回到老東家西武的小松井以及羅德的福浦和也等人，6名老將雖然有一定的年紀，但仍對球隊有相當的貢獻度，上原如決定返日，或許也能再與這些同期生一起共創老將傳奇，當然，繼上原之後，再來要關心的應該就是一朗的動態了吧。