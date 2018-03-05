日職／韓職洋砲轉戰日本 伍茲最成功

阪神虎隊新洋砲羅薩里歐（Wilin Rosario），初來乍到日本就有3.4億日幣的身價，是今年所有新洋將之中最高薪，受到阪神球團以及虎迷高度期待。雖然熱身賽才剛開始，距離例行賽開打也還有將近一個月左右的時間，不過羅薩里歐對外比賽表現亮眼，除了教練團所期待的長打頻頻出現，積極的跑壘態度也頗受好評，已經在日職掀起一陣「羅薩里歐旋風」。

羅薩里歐去年在韓國職棒KBO效力，在韓華老鷹繳出0.339打擊率、37支全壘打、111分打點，並且連續兩年在KBO達成3成、30轟、110分打點，提前適應並了解亞洲職棒是他即使還尚未真正在日本試身手，卻廣被看好可以成功的主要原因。

前落磯捕手羅薩里歐過去兩季在韓國職棒打出驚人成績，今年轉戰日職後在春訓期間就掀起一陣「羅薩里歐旋風」。 歐新社資料照片 分享 facebook

過去幾年日本職棒也有不少經由韓國職棒歷練之後表現活躍的洋助人，這次的專欄就先以與羅薩里歐相同的洋砲做介紹。

首先令人印象深刻的是曾經在NPB拿下3次全壘打王、1次打點王的伍茲（Tyrone Woods）。美國籍的伍茲是帶著5年KBO的經驗（1998-2002年斗山熊隊）於2003年轉戰日本職棒。他第一年加盟的球團是橫濱海灣之星，加盟之後立即充分發揮長打威力，並且善用橫濱球場容易量產全壘打的優勢，連續兩年擊出40轟，達成全壘打王二連霸。

2005年伍茲轉隊到中日龍之後，表現不僅沒有下滑反而愈打愈火燙，到2008年這4年球季單季至少都有35支全壘打以上，2006年更是繳出赴日之後最佳的47支全壘打、144分打點，成為中日龍隊奪下中央聯盟優勝的大功臣。落合博滿擔任中日龍監督期間之所以可以成為中央聯盟的常勝軍，除了打造防守野球之外，球團成功為他找來一個強力第四棒穩固住中心主軸也是一大關鍵。

伍茲2007年在中日龍打出不可思議的47轟、144分打點！ 2007 BBM 球員卡 分享 facebook

另外洋將三壘手費南德茲（Jose Fernandez）也是在韓職戰功彪炳之後轉戰日職的代表性例子。2002年費南德茲在SK飛龍擊出45支全壘打，隔年就被NPB千葉羅德隊挖角，開啟他前後長達11年球季的NPB之旅。總計費南德茲在NPB總共效力過羅德、西武、樂天、歐力士等4支球隊，並且中間還多次回鍋，2008年他在樂天擊出40轟、99分打點是最耀眼的一個球季。費南德茲退休之後2016年起還陸續出任阪神、西武的國際球探工作，「求職能力」在歷年所有外籍球員之中也是一絕。

如果以伍茲、費南德茲與羅薩里歐剛從韓職加入日本職棒的「起薪」做比較，費南德茲2003年剛加入羅德就有1億3,000萬日幣的不錯行情，最高單季到達2億日幣，2010年又大幅降薪到3,000萬日幣回鍋西武，起起伏伏。至於伍茲2003年剛加入橫濱第一年的年薪僅僅只有5,000萬日幣，2005年轉隊到中日之後的4年間卻飆漲到平均5.5億日幣，相當驚人。至於今年掀起話題的羅薩里歐，還沒有正式上場「驗貨」就獲得將近4億的年薪，究竟能否一如預期的活躍，甚至在日職發展超越同樣從KBO轉到NPB的大前輩伍茲，備受矚目。