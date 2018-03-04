木棒聯賽／岳政華認投高於打 周宗志：國內最好左投

2018-03-04 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



榖保家商靠著岳政華9局下的緊急救火，擋下南英商工最後的反撲，挺進木棒聯賽4強資格，事實上，岳政華今天也是先發第5棒指定打擊，繳出4支2並有1次保送，在打線上同樣有所貢獻，可說是攻守俱佳。

榖保家商在第5局和第9局分別攻下3分和2分，岳政華都有挹注安打，9局上更是把球打向深遠左外野，形成長打，他說自己並沒有什麼攻擊策略，表明球來就打。

岳政華高一就有中繼經驗，今年高二更嘗試先發，此役突然變成終結者，他賽後坦言，上場時有點緊張，但一心想要贏，「最後半局開打前就進牛棚準備，剛好最近狀況不錯，教練說有狀況就上。」

榖保家商總教練周宗志大方稱讚岳政華是國內青棒最好左投，最快球速來到145公里，「他黑豹旗後臀關節受傷，當時幫他做下盤和腳步的調整，調整完直球和變化球球速都有進步，算是因禍得福。」