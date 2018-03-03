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中職／進巨蛋直球狀況不佳 陳禹勳指叉解決清宮

2018-03-03 18:03聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

猿隊終結者陳禹勳。記者葉姵妤／攝影
猿隊終結者陳禹勳。記者葉姵妤／攝影
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中職猿隊在2月28日、3月1日與日職火腿隊進行交流賽，終結者陳禹勳在第2戰第8局登板，後援1局送2K無失分，還成功解決火腿大物新秀清宮幸太郎，陳禹勳透露，自己在巨蛋時直球狀況都不好，因此都投變化球為主。

猿隊在交流賽以2連敗收場，陳禹勳在第2戰上場後援，8局下1出局後被平沼翔太敲安打，又對近藤健介投出四壞球保送，但成功讓清宮幸太郎擊出飛球出局，並三振太田賢君完成投球任務。

陳禹勳在出發日本前就坦言自己狀況還未調整到位，「比賽當下就是以自己狀況最好的球路去面對。」而因直球狀況不佳，因此多投變化球，他透露：「每次進去巨蛋裡面，投直球感覺都不是很好，跟在台灣時差很多。」

兩場交流賽也是清宮幸太郎在札幌巨蛋的初亮相，受日本媒體高度關注，而他兩場比賽都有長打，陳禹勳雖用自己拿手的指叉球把他解決，但也誇清宮「真的是很好的打者」。

「第一場比賽我有在旁邊看，他直球掌握度不錯，我對他的時候，剛好我直球狀況不是很好，當下就丟變化球跟他對決，他變化球也掌握得很好。」清宮從陳禹勳手中擊出右外野強勁飛球，但直接遭藍寅倫接殺。

猿隊陣中的指標球員王柏融也是這次交流賽的焦點人物，他有望在今年季後旅外發展，受多支日職球隊鎖定，而他首戰3打數2安打，第2戰則是4支0熄火。

對此陳禹勳也替隊友講話，「畢竟他在中職成績是最亮眼的，大家對他期待會比較大、柏融壓力自然也比較大，其實他在台灣的練習賽只打了一場，去到那邊第一場就打這麼好，對到的又是高強度的投手，這樣的表現已經算很好了。」

陳禹勳中職
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