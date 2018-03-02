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中職／悍將補兄弟棄將 林哲瑄：比他們更恐怖

2018-03-02 17:27聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

富邦悍將隊長林哲瑄出席悠遊聯名卡發布記者會。記者葉姵妤／攝影
富邦悍將隊長林哲瑄出席悠遊聯名卡發布記者會。記者葉姵妤／攝影
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富邦悍將隊新球季網羅包括蔣智賢張正偉在內的5名中信兄弟隊棄將，也找來兄弟去年的外籍打擊教練克魯茲，今年打線再升級，與過去兄弟的恐怖火力相比，悍將隊長林哲瑄說：「我們應該比他們更恐怖。」

兄弟前年網羅自由球員林智勝和鄭達鴻，打線一字排開十分豪華，但去年球隊爆出五虎將風波，季後一口氣釋出7名球員，其中5人被悍將隊延攬，包括重砲蔣智賢、最佳九人外野手張正偉，以及投手陳鴻文、林煜清、林克謙。

林哲瑄表示，這5名球員的加入對球隊有很大幫助，蔣智賢、張正偉的打擊都有一定的威脅性，「現在打線排出來，對自己來說壓力不會那麼大。」同時他提到，有了客座打擊教練克魯茲的加入，也讓打擊群更有信心。

林哲瑄結束旅外生涯後，2015年季中以選秀狀元之姿加盟義大犀牛隊（悍將隊前身），前年單季轟出22發全壘打，繳出3成45打擊率，但去年狀況明顯有落差，加上季末受傷提早關機，整季僅留下3轟、2成96打擊率成績。

對此林哲瑄表示，自己去年的表現確實落差大，今年就好好的重新開始，以替球隊打下總冠軍為目標。而今年續任隊長，他也提到：「球隊最主要的還是要大家都身體健康，才有機會拿下總冠軍。」

林哲瑄蔣智賢張正偉
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