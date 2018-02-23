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中職／郭泓志身體出狀況 開季將不列一軍

2018-02-23 23:53聯合報 記者婁靖平／台北報導

郭泓志。 圖／聯合報系資料照片
郭泓志。 圖／聯合報系資料照片
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中華職棒四隊昨天繳交球員註冊名單，郭泓志富邦悍將隊列入「合約所屬球員」，開季應該無法隨隊一軍出賽，球團表示，他的身體有些狀況，最近會先作檢查。

郭泓志去年七月和悍將隊簽下月薪卅萬元台幣的合約，下半季後援出賽廿場，投十八點二局，戰績四敗三中繼四救援成功、防禦率六點二七。

但季後郭泓志接受右肩骨刺清除手術，已是生涯第八次動刀，今年去向頗受矚目，悍將隊則在二月初確認與他續約，但並未公布合約內容。

農曆年前，郭泓志開始隨隊春訓，但這兩天請假缺席，昨天悍將隊提出新球季註冊名單，他被放在「合約所屬球員」內，依規定，只能在二軍出賽。

悍將隊球團總監陳俊池表示，郭泓志的狀況，會等到更明確後，再行對外說明。

中職註冊規定今年修改，增加「合約所屬球員」，被列入其中的球員，不占註冊額度，雖只能在二軍出賽，但隨時可以成為註冊球員上一軍，期限為八月卅一日。

悍將、猿隊只提四十六人的註冊下限規定，各有十、十二位球員放進「合約所屬球員」部分，本季戰力調整空間變大。

中信兄弟隊則註冊五十五位球員，是四隊最多，黃恩賜、謝榮豪、林明杰為「合約所屬球員」，若加上三名洋將，將超出六十人上限；統一獅隊註冊球員五十三人，林子崴、林勝傑被列為「合約所屬球員」。

郭泓志富邦悍將中華職棒

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