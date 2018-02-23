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棒球／最新世界排名第六 台灣曾當過老八

2018-02-23 23:51聯合報 記者婁靖平／台北報導

台灣棒球排名最低曾跌到世界第八。 圖／聯合報系資料照片
台灣棒球排名最低曾跌到世界第八。 圖／聯合報系資料照片
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世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）公布最新世界排名，台灣從第四退到第六名，但這不是史上最差紀錄，二○一二年台灣僅排世界第八，是最黯淡的時期。

世界棒壘球總會以積分系統計算各項賽事分數，針對近四年的分數總和作為排序，從二○○九年開始公布各國世界排名，台灣當年排第五名，隔年名次未變。

二○一一年的積分放進二○○九年經典賽成績計算，在預賽一勝難求的台灣，補進分數有限，排名連退兩位到第七，隔年十月再退居到第八名。

二○一二年世界棒球經典賽資格賽起，中華隊連續打出好表現，一三年經典賽闖進八強，積分大進補，世界排名回到第四，一四、一五年名次未變，一六年三月攀升到第三的顛峰。

二○一六年起，世界棒壘球總會調整積分計算公式、重新計算積分，八月台灣退到第四，去年九月公布名次未變。

世界棒壘球總會這次公布的排名分數計算期間為二○一五到一八年，而台灣在一四年Ｕ廿一世界盃奪冠的積分已不納入計算，加上去年經典賽首輪出局、Ｕ十八世界盃排第七，累積分數大減，排名被古巴、墨西哥超越。

日本自二○一四年十一月起，排名長期位居排頭，但美國去年拿下Ｕ十二世界盃、Ｕ十八世界盃及經典賽冠軍，今年擠下日本，成為最新的世界第一棒球強國。

為增強棒球競爭力，中華棒球協會在體育署與嘉義縣政府支持下，設置國家訓練基地，預定明年完工。另在三月召開技術委員會，邀請過去三年擔任過三級國家隊總教練提供建言。

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