MLB／送巨人見面禮 麥卡臣打擊練習砲轟邦賈納

2018-02-21 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



麥卡臣。 美聯社 分享 facebook 麥卡臣（Andrew McCutchen）今年季後被海盜交易到巨人，他送給新隊友、巨人王牌邦賈納（Madison Bumgarner）的見面禮，就是一發全壘打，在今天的打擊練習，麥卡臣把邦賈納的球送出全壘打大牆。

蹲捕的波西（Buster Posey）看到後，起身用半開玩笑的方式將麥卡臣推出打擊區，他說，「我從來無法理解，怎麼可以在第一次打擊練習就開轟，他的臀部和手都很迅速，我從未見過任何人是這樣的。」

麥卡臣過往例行賽和邦賈納的交手紀錄僅有1成36打擊率，因此這次意外敲出全壘打，他也說，「我不認為我以前能經常辦到這件事。」

當被問到是否會去找邦賈納，提供他調整的意見時，麥卡臣回答，這不是他的風格，「沒有人比自己更了解自己，只有你清楚哪裡做錯。」