MLB／送巨人見面禮 麥卡臣打擊練習砲轟邦賈納

麥卡臣。 美聯社 分享 facebook 麥卡臣(Andrew McCutchen)今年季後被海盜交易到巨人,他送給新隊友、巨人王牌邦賈納(Madison Bumgarner)的見面禮,就是一發全壘打,在今天的打擊練習,麥卡臣把邦賈納的球送出全壘打大牆。

蹲捕的波西(Buster Posey)看到後,起身用半開玩笑的方式將麥卡臣推出打擊區,他說,「我從來無法理解,怎麼可以在第一次打擊練習就開轟,他的臀部和手都很迅速,我從未見過任何人是這樣的。」

麥卡臣過往例行賽和邦賈納的交手紀錄僅有1成36打擊率,因此這次意外敲出全壘打,他也說,「我不認為我以前能經常辦到這件事。」

當被問到是否會去找邦賈納,提供他調整的意見時,麥卡臣回答,這不是他的風格,「沒有人比自己更了解自己,只有你清楚哪裡做錯。」

Andrew McCutchen just blasted one off Madison Bumgarner to what I think is Paradise Valley. Buster Posey pushes him out of the box after. pic.twitter.com/wB7rGjA1ef