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中職／回鍋洋將搶翻天 回春老將無人問

2018-02-14 07:00Tzuyi

冬天是職業運動異動的季節，甫過交易大限的美國職籃，克里夫蘭騎士隊詹姆斯轉身一看板凳席隊友幾乎換了一批。美國職棒今年雖然自由市場不如以往熱絡，但也有包含史坦頓、達比修有等球星轉隊，還有二刀流大谷翔平投入。中華職棒在冬天則較為冷清，除了失業潮外，只有2016年底的自由市場有競爭，以及今年初富邦悍將一口氣簽下四位球員。

四位即戰力球員的歸屬塵埃落定後，因為Lamigo、中信兄弟及統一獅，分別無法與賽格威(Zack Segovia)、伍鐸(Bryan Woodall)及布魯斯(Bruce Billings)續約，傳出有些球團不顧禁令，在期限前挖角，意外引爆爭搶回鍋洋將的話題。最終抱怨最多的Lamigo，簽下前統一洋將Michael Nix及前中信洋將Bruce Kern，分別改名為尼克斯及克恩三世。賽格威則是未如預測轉隊至富邦悍將，而是加入中信兄弟。被報載指違反優先續約權擅自挖角的富邦，反而目前沒有確定簽下去年他隊的洋將。

賽格威今年將邁入在中職的第四年，傳出多支球隊要網羅他，是最搶手的洋將之一，最終確...
賽格威今年將邁入在中職的第四年，傳出多支球隊要網羅他，是最搶手的洋將之一，最終確定轉往中信兄弟。 聯合報系資料照片
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中華職棒自1993年訂定尼洛條款，規定外籍球員於離開原屬的球隊後，兩年內除原屬球隊同意外，不得加入任何其他中華職棒旗下球隊。該條款於2013年廢除，開始有許多洋將得以改名再出發。最出色的就是已拿下16座個人獎項的羅力(Mike Loree)，原先待在Lamigo，後來則加入義大及富邦，是2005年之後，唯一一位待超過5年的洋將。有前面成功的案例後，中信兄弟曾多次網羅義大洋將，義大及富邦則愛找Lamigo洋將，Lamigo則是改造統一洋將出名。

不過現階段對於任用洋將仍有限制，原球團於隔年2月28日前，仍擁有優先續約權的規定。但因為時限太晚已是春訓期間，無論球員或球團都無法等待，因此球團必須繞另外一條遠路，與原球隊協商取得放棄同意書後，再網羅入隊。Lamigo去年簽下道恩斯、今年的尼克斯及克恩三世，以及賽格威轉至中信兄弟都是循這樣模式。

Lamigo成功讓道恩斯從不堪一用變成王牌，引起各隊提早探詢挖角的可能性，使洋將...
Lamigo成功讓道恩斯從不堪一用變成王牌，引起各隊提早探詢挖角的可能性，使洋將市場意外熱絡。 聯合報系資料照片
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回鍋洋將雖然麻煩，但市場意外熱絡，更加突顯本土球員的窘境。部分老將還比洋將年輕，卻面臨世代交替，必須提早退休或尋求第二春。首位藉由自由市場轉隊的林智勝，在新東家過得並不順遂，本季還不確定能否獲得上場機會；另一位轉隊的鄭達鴻則是水土不服，從最高薪捕手淪為不續約球員。除了富邦網羅的四位球員外，日前僅林克謙及陳泓亦互換東家測試，以及新人簽約外，再也沒有本土球員消息。

去年有四隊分別網羅增菘瑋、洪宸宇、陽建福及林英傑等球員，表現較以往優異，堪稱是老將回春的一年。但不僅聯盟取消測試會，球團未將目光放於超多的自由球員。他們不需要花費太多薪資，不需要太麻煩的轉隊程序，而且好幾位球員也都成功製造話題，但回春老將及其他自由球員卻多是乏人問津。

陽建福成功返回中職球場，還被獅隊定位為新球季的先發投手人選，卻沒有引發其他球團關...
陽建福成功返回中職球場，還被獅隊定位為新球季的先發投手人選，卻沒有引發其他球團關注更多回春老將。 聯合報系資料照片
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從多年的經驗來看，不可否認洋將的任用可以大幅度增進戰力。回鍋洋將因為已有親眼目睹表現，可避免只能開福袋，加上已有台灣經驗，可減少適應期。尤其從Lamigo成功改造賽格威及道恩斯的案例，證明提早確定人選，經過完整春訓調整後，看似不堪的洋將也能成為王牌，因此更讓球團間對於回鍋洋將的競逐更加激烈。

本土球員則是以往未受到太多保護，因此身上傷痛難免，加上體能及身材因素，續航力不如洋將。再者中職球團都把投手的重心放在洋將，只要強而有力不要太難管控就是值得網羅的對象，但本土球員除了能力值外，形象、薪資、年紀、守備等，必須兼具球團的各種要求，讓老將難有發展空間。

以往中職早年曾發生爭取本土球員事件，現在這些老將們取得自由身還沒人要，甚至把球星冰好冰滿。反而為了洋將搶翻天，還有領隊為此出面抱怨。其實本土球員才是中職的根本，他們的窘境真令人不勝唏噓。

賽格威伍鐸陽建福

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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