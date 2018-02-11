冬奧／韓國冰舞女將首度參賽 舞衣鉤扣鬆開差點曝光

2018-02-11 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



你能想像在一群人面前全身赤裸嗎？這件事差點在現實生活中上演，今天南韓花式滑冰選手閔秀拉，生涯首度參加冬奧，留下令人難忘的恐怖回憶，在全國電視轉播冰舞短曲的比賽時，舞衣鉤扣突然鬆開，差點曝光，趕緊用手將滑落的衣服拉回，繼續跳下去，但也為此扣了不少分數，最終在十組選手中以第九名收場。

閔秀拉透露，在比賽的五秒鐘後，她舞衣背後的鉤扣就鬆開了，當時她在內心驚呼「喔，不！」如果繼續這樣下去，整個衣服恐怕會爆開，令她嚇壞了。

當下閔秀拉並沒有停下來修復衣服，而是保持微笑、繼續舞動。她坦言，當時她在腦海裡不斷思考，要停下來修復衣服，還是繼續跳下去，最終選擇繼續比賽，沒有停下來。

在比賽的過程中，閔秀拉一度在旋轉時，左肩的舞衣滑落，趕緊用右手將衣服拉回來，試圖不再脫落。閔秀拉說，這是她第一次參加冬奧，如果舞衣掉下來，是場災難；當下非常緊張，怕會曝光，整個嚇壞了。

雖然閔秀拉的衣服出現問題，但觀眾仍持續予以支持、不斷歡呼，為她帶來許多動力。賽後閔秀拉在推特表示，雖然衣服出了一些問題，但仍在家鄉比賽時，留下美好回憶，保證會縫好衣服，謝謝觀眾支持她到最後。