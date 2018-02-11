大專聯賽／台體闖進冠軍戰 林澤彬、林郁祐連兩戰建功

2018-02-11 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



台灣體大今天在大專棒球聯賽公開男一級4強賽靠再見安打以1：0擊敗大同技術學院，相隔2年再闖冠軍賽，大一林澤彬、大二林郁祐在9局下聯手建功，連續2戰都繳亮眼表現。

受限於大同先發投手李少傑的壓制，台體前8局只敲出4支安打，兩隊0：0平手，9局下黃明真率先上場就敲安打，王正棠犧牲觸擊未能成功推進跑者，靠野手選擇上壘，之後台體採打帶跑戰術，林澤彬安打把王正棠送上三壘，林郁祐再揮出右邊方向的德州安打敲回致勝分。

台體昨天在複賽最後一戰碰上國立體大，在已確定晉級的狀況下調整先發戰力，林澤彬、林郁祐在大專聯賽首度被排上先發，雙繳火燙表現，林澤彬扛第4棒敲3安3打點，林郁祐則是雙安3打點，兩人今天繼續先發，再替球隊貢獻。

林郁祐提到，近期打擊狀況其實不太好，直到昨天最後一打席才找回擊球感覺。而因球隊主力一壘手杜文孝昨天比賽中受傷，林郁祐把握頂替上場的機會，「學長（杜文孝）有跟我說，要我盡量替球隊進攻，守備上也要一個一個來、拿下出局數。」

儘管今天前3打席沒安打、靠1次保送上壘，但第9局沒放過當英雄的機會，林郁祐說：「當時得點圈有人，自己只想說確實擊到球，雖然被投手騙到、重心被破壞，但最後是安打，很開心。」這也是他大學生涯第1支再見安打。

林澤彬昨天首度先發表現超亮眼，今天繼續被排在中心打線，擔任第5棒、二壘手，前3打數沒表現，他說：「太急了，很想上壘、打安打。」但9局下成功執行戰術，製造球隊再見安打的機會，攻守都有貢獻，「當時有戰術，想說把自己做好、把跑者送過去就好。」