籃球／蘇翊傑：身體健康 會去中華隊報到

2018-02-04 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



中華籃球協會昨日公布世界盃亞洲區資格賽第二階段24人名單，其中包含上季SBL總冠軍賽MVP的達欣主力控衛蘇翊傑。昨天當蘇翊傑被問及是否會在本月5日前去中華隊報到開訓？他說，會去報到，也會認真地打。

蘇翊傑在去年亞洲盃與世界盃亞洲區資格賽，都沒穿上國家隊戰袍。他表示，上一階段，因為搬家，沒什麼練球，想說狀況不好，大名單那麼多人，不著急於這一次。

蘇翊傑說：「這次整個身體健康，雖然前四周感冒、拉肚子，但現在身體比較好了，只是在球場上的狀況，我自己覺得沒有很穩定，拿手的也還沒有發揮出來，所以還有一小段時間可以調整。」

蘇翊傑在今年1月初因感冒缺陣2場，於13日重返賽場，上場11分鐘，只有4分進帳。之後表現不穩，在1月27日對璞園之戰，上場33分鐘，8次出手都沒進，只靠著兩罰俱中，得2分。

但蘇翊傑在2月1日對金酒之戰，火力全開，上場36分鐘，得本季新高33分、7籃板；昨天對裕隆也有21分、6籃板、8助攻，但球隊苦吞2連敗。

雖然蘇翊傑狀況不穩，但距離中華隊22日對日本之戰，還有一段時間可以調整。他表示，雖然不知道這次會打的球員有哪些，但不管有誰，都會盡力打，希望大家一切都好。