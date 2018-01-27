富邦盃／中正兩投冠軍賽壓制豐田 陳善宇獲投手獎

2018-01-27 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



高市中正國小今天在富邦盃少棒邀請賽以7：4擊敗台東豐田，奪下第4屆冠軍，兩任投手合力壓制對手，林劭威先發3.1局送出5次三振，陳善宇接手2.2局失1分，最終也獲得大會投手獎。

中正教練楊正安透露，冠軍賽早已設定讓林劭威和陳善宇登板，而考量林劭威投球表現較穩定，因此排他先發，「他在這次比賽的投球表現進步最多，有跟他講要觀察別隊的投手，他也改變了自己的準備動作和投球節奏。」

林劭威前3局沒失分，球隊先取得2：0領先，但第4局打者因失誤上壘，之後又被連敲安打失3分，他說：「沒有被失誤影響，那局自己投不好。」林劭威也認為，自己此戰的變化球還沒有很穩定，但整體投球有進步。

陳善宇在第4局登板接替林劭威，適時止血，中正也在下半局灌5分奠定勝基，儘管第5局讓豐田追回1分，但教練鼓勵他「丟就對了，還有3分可以花。」他也成功守住局面，陳善宇說：「自己狀況不錯，控球比之前好很多。」

楊正安提到：「陳善宇就像個小孩子，不太敢講話，很多次打到4強的比賽，都會讓他投，藉此磨練他。」而他今天在冠軍賽有投出球速、變化球也不錯，有拿出水準。

這是中正繼去年10月巨人盃後再奪冠軍，陳善宇兩場冠軍賽都有登板，幫助球隊搶勝，他提到，投冠軍賽沒什麼壓力，但經過前幾個比賽，覺得自己在投、打方面都還不夠好，要更努力。

富邦盃激戰組優勝名單：

冠軍 高市中正

亞軍 台東豐田

季軍 桃市中平

殿軍 高市復興

投手獎 陳善宇（中正）

打擊獎第一名 陳勇志（復興）

打擊獎第二名 林劭倫（中正）

打擊獎第三名 黃錦豪（豐田）