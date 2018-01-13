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澳職／林智勝連3天開轟 蔣智賢獨居打點王

2018-01-13 23:06聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

效力於澳職職棒布里斯本俠盜隊的林智勝，今天對上墨爾本王牌隊的雙重賽首戰再開轟，首打席揮出陽春全壘打，個人在澳職第9轟出爐，近3場揮出4發全壘打，而他接著在晚場也敲安打，單日6支3、2打點。

林智勝前天單場雙響砲，昨天繼續開轟，今天在午場賽事又在首打席就掃出陽春全壘打，連3天開轟，單場兩安、1打點。這一轟也是他個人在澳職第9轟，超越雪梨藍襪隊蔣智賢，全聯盟排名第2（並列），雙重賽打完後打擊率上升至2成98。

雪梨藍襪隊蔣智賢昨天中斷連12場安打，今天雙重賽首戰單場4支1，第2戰單場再揮3安、敲回3打點，累積37分打點超越林智勝，獨居全聯盟第1，打擊率3成89則排名第4。

至於阿德雷德隊今天對戰坎培拉騎兵隊，陳冠任5打數敲出2支二壘打，有2分打點，3成41；張泰山則是6打數敲1安打，貢獻全隊最多的4分打點，打擊率2成93。

【中央社台北13日綜合報導】

澳洲職棒布里斯本俠盜隊林智勝今天迎戰墨爾本王牌隊再度開轟，澳職第9轟出爐，累計3天已經敲出4支全壘打。

林智勝最近火力全開，前兩天已敲出3支全壘打，今天對戰墨爾本王牌隊雙重戰首場比賽，3打數2安打，還有1發陽春砲，助俠盜隊5比4贏球。

林智勝在雙重賽第2場比賽則未再開轟，3打數1安打，有1分打點，並為球隊跑回1分，終場俠盜隊12比9搶下勝利。

阿德雷德鯊魚隊陳冠任、張泰山一掃前一場打擊熄火陰霾，兩人今天在對戰坎培拉騎兵隊聯手敲出3支安打，灌進6分打點，但最終鯊魚隊仍以14比15落敗。

雪梨藍襪隊蔣智賢昨天中斷連續12場安打，今天與伯斯熱火隊雙重戰首場比賽，4打數1安打，吞下1次三振，第2場比賽打擊猛打賞，敲出3安打，3分打點進帳。

林智勝
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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