日職／星野仙一璀璨野球人生 田中將大幫圓夢

論實績，論人氣，星野仙一都絕對稱得上是日本職棒史上的「名監督」。除了17年監督生涯累積1181勝，是日本職棒通算勝場數第10傑，並入選日本野球殿堂。他在中日、阪神、樂天3支球隊都帶隊拿過聯盟優勝，也是繼三原脩、西本幸雄之後史上第3人。

比較他待過的這3支球隊，中日龍隊最長，阪神虎隊最顛峰，樂天則是集大成，各有各自璀璨且豐富的一頁。星野仙一雖然走得太早也太快，但70歲的棒球人生活得精彩，從這幾天日本各界惋惜以及景仰的聲音看來，「星野仙一」這四個字在日本儼然已經是傳奇的代名詞。

郭源治(右)與星野仙一有多年深厚的情誼。 聯合報系資料照 分享 facebook

星野仙一1986年底出任中日龍隊監督，當時他才39歲，不過過人的領袖氣質藏不住而獲得拔擢，前後兩次中日政權加起來總計擔任中日監督長達11年之久。因為台灣球員陳大豐、郭源治都曾是他的手下大將，加上任內兩度稱霸中央聯盟，因此台灣球迷或許會對「中日龍的星野」印象較為深刻。不過自從2001年底離開之後星野仙一就與中日球團漸行漸遠，反倒是2003年他將阪神虎隊在相隔18年之後推向中央聯盟的優勝寶座，最為沸騰。他展現精準而大膽的交易補強手腕，並且嚴厲指導徹底改造阪神長期以來的弱化體質，成為整個日本關西地區的英雄人物，雖然在阪神帶兵僅有短短的2年時間，卻可說是星野仙一聲望達到最顛峰的時刻。

星野在2003年與大榮鷹爭奪日本一之前閃電宣布因身體因素卸下兵符，震驚整個日本職棒圈。隨後他在擔任阪神高級顧問多年之後，決定於2011年重新復出，這次接下的是前一年墊底、2005年成軍之後只有一次擺脫B級滋味的樂天。

事實上，回顧星野仙一這4次接掌兵符的時間點，包括：中日第一次政權（1986年第五）、中日第二次政權（1995年第五）、阪神（2001年連4年墊底）、樂天（2010年墊底），每一次都是在球隊處於低迷的時候走馬上任，十分符合他本身強烈的反骨精神以及被外界評價甚高的幫助弱隊重建的功力。尤其是接下樂天監督之後不到幾個月，還沒有等到球季開打就發生了311東日本大地震，主場根據地宮城球場發生損壞，全隊也因為東北地方的災情慘重無法專心投入比賽，很多人都不看好星野仙一第一次轉戰洋聯戰場的成果。他卻很快就在3年之後帶領樂天奪下隊史第一座洋聯優勝以及日本一優勝。

2008年北京奧運傳遞到日本時，由星野仙一(右)擔任第一棒跑者，可見他重要的地位與受歡迎程度。 歐新社資料照片 分享 facebook

這一座總冠軍對星野仙一而言意義重大，因為在此之前他雖然拿過多次聯盟優勝，也獲得過澤村賞、正力松太郎賞等至高榮耀，卻獨缺一座日本總冠軍，他終於在2013年完成了這項宿願。否則星野仙一就將帶著這一個遺憾與世長辭了。

而他的愛徒、目前在紐約洋基隊效力的投手田中將大無非是最大功臣，田中將大在2013年上演24勝0敗的球季賽不敗神話，並在對巨人的總冠軍爭霸戰第2戰完投127球奪勝，第6戰再完投160球，隔天在沒有休息的情況下登板救援成功，幫助樂天奪下歷史性的總冠軍。面對恩師的驟逝，田中難過地表示：「能在樂天拿到日本一，將星野監督拋起來，是我野球人生重要的回憶。」

田中將大雖然無法在北京奧運享受奪牌滋味，但他完美的2013球季還是幫助星野仙一拿下日職總冠軍。 歐新社資料照片 分享 facebook

星野仙一在樂天擔任監督4年監督中有3年都掉入B級，不過唯一打進A級的一次就拿到他最渴望的日本一，而且是從他所最想打敗的巨人隊手中獲得，彌補了從中日、阪神、樂天三隊以來、歷時超過15年以上的缺憾。