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中職／彭政閔開課教打擊 也強調下半身運用

2018-01-07 19:09聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟隊球星彭政閔創辦的「台灣火星人運動發展協會」，今天舉辦首屆棒球訓練營，針對青少棒球員開課，傳授小球員訓練的方式和觀念，希望他們能讓身體記憶起這樣的訓練，並持續透過自主訓練，讓自己有更好的表現。

今天訓練營上午先進行運動心理課程，下午則由彭政閔、耿伯軒、鄭錡鴻、陳江和、朱偉銘分投、打、守和體能進行訓練課程。

彭政閔親自擔任打擊組的教練，把自己所學教給小球員，也親自替他們調整動作，他提到：「其實就跟之前打擊營教練萊恩提到的一樣，台灣球員下半身比較少用，目前基層球員看起來也是這樣。」

透過今天的教學傳授他們訓練方式，彭政閔說：「目前看起來，有些球員下半身運用得不是那麼好，或許因為身材受限，現在有些動作做不出來，但如果每天訓練下去，讓身體記憶起這些東西，身材變好後，一定可以比同年級、沒有接受這些訓練的同學更好。」

彭政閔補充表示，今天講的很多東西都是強調下半身，因下半身的肌肉群一定比上半身大，讓身體記憶起這些東西，把下半身練壯，每天累積下去，表現一定會成長，而這些動作平常在家中就可以操作。但他也笑說：「重點一定是要安全，不要把家裡的東西打破了。」

彭政閔（左）親自指導球員動作。記者葉姵妤／攝影
彭政閔（左）親自指導球員動作。記者葉姵妤／攝影
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彭政閔（左）講解動作。記者葉姵妤／攝影
彭政閔（左）講解動作。記者葉姵妤／攝影
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彭政閔陳江和

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