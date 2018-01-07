中職／自辦首屆訓練營 彭政閔：比打總冠軍賽緊張

2018-01-07 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊球星「恰恰」彭政閔去年成立「台灣火星人運動發展協會」，今天在南港高工舉辦首屆棒球訓練營，從籌備、課程到一切行政作業都彭政閔及幾名好友一手包辦，為讓活動順利舉辦，彭政閔笑說：「比我打總冠軍戰還緊張。」

彭政閔透露，一直有想要辦訓練營的想法，藉由去年個人公布個人品牌商品的機會，就決定選在今年舉辦第一屆訓練營，「希望把自己的所得回饋給孩子。」訓練營教練團還包括耿伯軒、鄭錡鴻、陳江和、朱偉銘等球員。

為了這次訓練營，彭政閔透露，自己和幾名好朋友組成的團隊花了約4個月的籌劃、準備，「很多東西都是我們一起討論才去做的，很感謝這些好朋友一起幫忙，像是耿伯軒、沈鈺傑、鄭錡鴻他們，除了自己的工作，也幫忙出意見。」今天訓練營上，從教學、搬桌椅等大小事也都親力親為。

舉辦訓練營的經費除了靠個人品牌商品的收入，「恰恰」笑說：「當然不只。」自己也自掏腰包讓活動能順利進行，他說：「希望在這第一次之後，可以發揮拋磚引玉的效果，讓一些企業可以來跟我們合作，幫忙訓練的東西。」