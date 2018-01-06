中職／高國輝拚全勤出賽 林哲瑄健康投入春訓

2018-01-06 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊去年戰績墊底，兩大主力球員林哲瑄、高國輝列傷兵影響不小，兩人季後都在台師大進行自主訓練，已調整好狀態迎接春訓，對於3月開打的新球季，兩人也都蓄勢待發。

高國輝去年受左手腕傷勢所苦，下半季決定動手術治療，季末重新歸隊，他提到：「其實去年能回來打，基本上都調整得差不多了，只差球感沒有之前那麼好。」他也認為，經過這個季後的調整，再加上春訓加強，「今年球季應該會有不錯的表現。」

去年高國輝只在一軍出賽25場，是加盟中職5年來最少，明年他力拚健康出賽，並以「全勤」為目標，他說：「每年都講希望能全勤，但其實只有2015年有做到而已，這算是一個滿大的目標。」

林哲瑄去年9月1日在比賽中跑壘時造成左膝韌帶拉傷、左腳踝扭傷，球季提前結束，經過4個月的復健、訓練，他提到：「復健就花了1、2個月，才開始能正常跑步，後面越跑越順，速度也慢慢出來。」而到目前為主，現在身體狀況都還不錯，也都能正常訓練。