親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
運動員轉職人生

棒球／入會費、常年會費調漲 棒協發表聲明

2017-12-25 22:22聯合報 記者藍宗標╱即時報導

中華棒球協會晚間針對入會費、常年會費調漲為2000及500元發表聲明。示意圖／i...
中華棒球協會晚間針對入會費、常年會費調漲為2000及500元發表聲明。示意圖／ingimage
分享

針對入會費、常年會費調漲為2000及500元，引起部分棒界人士關心，中華棒球協會晚間發表聲明，全文如下：

1. 中華棒協因配合政府新頒布國民體育法，修改組織章程，其中新會員入會費及常年會費調整為2000元及500元，主因協會幹事部於理監事會議提出，入會費與年費已自民國96年起已十年未曾調整，協會每年所舉辦盃賽也比以往大幅增加至15至20項盃賽，總比賽超過1,000場次，再者舉辦賽事經費也大幅增加，政府補助比例未隨之增多，故理監事通過同意調升。另外理監事也決議新會費收入將全權交由新任理事長團隊在合乎體育署規定辦法用於賽事及活動經費上，並將按規定公布財務收支。

2. 有關本會組織章程修改後，尚未經體育署許可，即對外依新收費辦法收取入會費及年費，特別說明如下：由於之前協會修改章程，僅需內政部核備，此次國體法通過後，才須經體育署許可，所以，本會在行政作業疏忽下，雖有送達體育署，但確在尚未許可下即先行收費，所以本會決定若新章程許可後，已收費會員入會費及年費與所收金額有差距，則超收部分將全額退還會員，另新會員收取入會費及年費時間，也將從體育署許可日起10天為新增收費期。

3. 至於有關「人頭會員」說法，本會亦作說明如下：此次新申請加入棒協的初審會員名單，均係12/20於體育署官網甫結束申請之入會名單，並於12/21在體育署召開的記者會上公開交給棒協，本會次日即依據此進行審核及繳費等作業，在此之前，本會絕未碰觸任何入會作業。

4. 棒協此次包括章程修訂及改選作業等時程，均在呈報體育署同意後按表進行，以如期在明年3月20日前完成改選工作。

【中央社台北25日綜合報導】

中華民國棒球協會調漲入會費與常年會費引發討論，棒協今天表示，會費已10年未曾調整，加上近年舉辦盃賽數大幅增加，因此調升會費。

政府新頒布國民體育法，修改組織章程，單項協會開放個人會員，近來有新申請會員收到報名費繳納通知，新會員入會費及常年會費調漲為新台幣2000元及500元，引發熱議。

對於調漲原因，棒協發布新聞稿表示，主因協會幹事部於理監事會議提出，入會費與年費自民國96年起已10年未曾調整，協會每年所舉辦盃賽也比以往大幅增加至15至20項盃賽，總比賽超過1000場次。此外，舉辦賽事經費也大幅增加，政府補助比例未隨之增多，因此理監事通過同意調升。

棒協指出，理監事還決議新會費收入將全權交由新任理事長團隊，在合乎體育署規定辦法用於賽事及活動經費上，並將按規定公布財務收支。

外界質疑棒協組織章程修改後，尚未經體育署許可，即對外依新收費辦法收取入會費及年費，棒協表示，由於之前協會修改章程，僅需內政部核備，此次國體法通過後，才須經體育署許可，在行政作業疏忽下，雖有送達體育署，但確在尚未許可下即先行收費。

棒協指出，已決定若新章程許可後，已收費會員入會費及年費與所收金額有差距，則超收部分將全額退還會員，另新會員收取入會費及年費時間，也將從體育署許可日起10天為新增收費期。

至於有關「人頭會員」說法，棒協表示，此次新申請加入棒協的初審會員名單，皆是12月20日在體育署官網剛結束申請的入會名單，並於21日在體育署召開的記者會上公開交給棒協，棒協次日即依據此進行審核及繳費等作業，在此之前，絕未碰觸任何入會作業。

棒協強調，此次包括章程修訂及改選作業等時程，皆在呈報體育署同意後按表進行，以如期在明年3月20日前完成改選工作。

棒協國民
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

MLB／大谷翔平告別日本球迷 期待成為世界一流選手

2017-12-25 19:35

日職／日職多隊「哈」王柏融 阪神虎搶先啟動

2017-12-25 09:27

中職／代總教練「甘」味人生 江仲豪才是最苦的

2017-12-25 07:00

日職／阪神補償選手挖到寶 疲憊牛棚反得救

2017-12-25 07:00

青棒／平鎮高一投手李晨薰 讓大阪府聯隊打線空白

2017-12-25 22:11

青棒／陳致佑國中首轟出爐 大理晉級城市盃16強

2017-12-25 19:13

青棒／張景淯首局失4分 高苑不敵千葉明星隊

2017-12-25 19:12

青棒／王偉哲兩分打點安打 興大附農完封岐阜聯隊

2017-12-25 18:26

青棒／台日菁英對抗賽開打 穀保李承風吞首敗

2017-12-25 17:21

棒球／名人堂終身奉獻獎 「人間機關車」吳昌征入選

2017-12-25 16:06

U12小將蛻變…飆138公里 陳浩恩再拚國手

2017-12-25 00:31

棒球／藉YY訓練營向球星討教 學員：打工存錢也要來

2017-12-24 19:51

城市盃青少棒賽／昔日三星國手 今組二重中心棒次

2017-12-24 19:26

中職／月薪50萬純本土投手 鄉長拚嘟嘟後第2人

2017-12-21 14:39

劉保佑講了八年 台灣棒運還是從根爛

2017-12-20 07:00

中職／時代的眼淚 現役球員華興只剩4壯士

2017-12-19 07:00

日職／牛棚要員當補償 巨人高層又一莫名決策

2017-12-19 07:00

中職／冬盟逐漸茁壯 中培隊缺席實在可惜

2017-12-18 07:00

中職／勝賢雙30轟 史上最具破壞力的重砲組合

2017-12-14 07:00

日職／大谷前進美國 誰來接班人氣王寶座？

2017-12-13 07:00

中職／增菘瑋、洪宸宇有好評 戰力外測試應續辦

2017-12-12 07:00

日職／兩大強投敗部復活 老東家橫濱好扼腕

2017-12-11 07:00

日職／軟銀最強不在財力 而是育成四大天王

2017-12-07 09:24

中職／本土強投世代漸凋零 新生代卻無人接手

2017-12-06 07:00

日職／連5年被減薪 手帕王子生涯已近末路

2017-12-05 07:00

中職／釋出潮「小鮮肉化」 為職業球員敲響警鐘

2017-12-04 07:00

日職／FA補強碰壁 巨人爭取葛雷諾不容失敗

2017-12-04 07:00

短期棒球營非訓練良方 改善基層環境才是解藥

2017-11-30 07:00

中職／興農義大愛改造球員 陽冠威成犧牲品之一

2017-11-29 07:00

日職／前救援王不放棄 加入社會人球隊拚生機

2017-11-28 07:00

日職／和田毅、藤川球兒 拒凋零的松坂世代

2017-11-27 07:00

中職／經典賽後遺症 悍將止敗後可否重見光明？

2017-04-11 15:32

中職／帶兵文化衝突 中信史耐德需要戰績來證明

2017-03-29 11:00
看更多

熱門文章

日職／日職多隊「哈」王柏融 阪神虎搶先啟動

2017-12-25 09:27

NBA／顛峰對決？杜蘭特：與詹姆斯已同一水平

2017-12-25 10:16

後援投手鹹魚大翻身 薪資飆漲人人有雞吃

2017-12-25 07:00

中職／代總教練「甘」味人生 江仲豪才是最苦的

2017-12-25 07:00

MLB／林子偉跑得快 大聯盟排第93、紅襪第4

2017-12-25 10:18

NBA／安東尼沒想過去火箭 將率雷霆尋求5連勝

2017-12-25 13:11

日職／阪神補償選手挖到寶 疲憊牛棚反得救

2017-12-25 07:00

NBA／騎士耶誕大賽對勇士 須嚴防杜蘭特火力

2017-12-25 09:04

MLB／競標輸基特 富豪馬斯：我是老闆就留史丹頓

2017-12-25 09:24

MLB／大谷翔平如願赴美 盼165公里速球對哈波

2017-12-25 11:54

NBA／回憶耶誕大戰 詹姆斯：在湖人主場最享受

2017-12-25 15:51

NBA／哈登將率火箭加強防守 力抗雷霆三巨頭

2017-12-25 12:18

MLB／只是純吃飯？美媒：遊騎兵仍想要達比修

2017-12-25 11:32

MLB／林子偉回想生涯首安 夫妻倆又哭又笑

2017-12-25 16:50

MLB／人人都是二刀流？ 美作家：可野手兼牛棚

2017-12-25 10:22

NBA／今日戰績表 今日休兵明日騎士大戰勇士

2017-12-25 11:20

NBA／塞爾蒂克和巫師對決 全武行再度開演？

2017-12-25 11:16

NBA／不愧好麻吉！ 詹姆斯韋德耶誕大戰數據相同

2017-12-25 14:13

NBA／巫師沃爾砸60萬美元 送隊友勞力士表

2017-12-25 16:06

青棒／台日菁英對抗賽開打 穀保李承風吞首敗

2017-12-25 17:21

NBA／傷勢復原良好 湯瑪斯訓練大秀灌籃

2017-12-25 10:23

NBA／哈登與保羅好麻吉 合作搞笑拉隊友拍廣告

2017-12-25 11:08

網球／納達爾、費德瑞戰勝年齡 風光制霸網壇

2017-12-25 20:53

MLB／大谷翔平告別日本球迷 期待成為世界一流選手

2017-12-25 19:35

NBA／睽違超過半世紀 綠衫軍考慮爭取2022年明星賽

2017-12-25 16:37

青棒／平鎮高一投手李晨薰 讓大阪府聯隊打線空白

2017-12-25 22:11

棒球／名人堂終身奉獻獎 「人間機關車」吳昌征入選

2017-12-25 16:06

青棒／張景淯首局失4分 高苑不敵千葉明星隊

2017-12-25 19:12

NBA／布克參加全場訓練 有望周三出戰灰熊

2017-12-25 16:16

青棒／王偉哲兩分打點安打 興大附農完封岐阜聯隊

2017-12-25 18:26

2017年國際體壇10大驚奇 小威、衛少、賈吉入榜

2017-12-25 14:39

棒球／入會費、常年會費調漲 棒協發表聲明

2017-12-25 22:22

NBA／左肩扭傷無緣耶誕大戰 鮑爾將休兵一周

2017-12-25 10:25

SBL／裕隆耶誕獻禮好狂 主題周抽汽車

2017-12-25 16:16

冬奧／連德安3度闖奧運 三星當後援

2017-12-25 16:08

前進大聯盟 大谷今辦球迷告別會秀英文

2017-12-25 18:34

運動環境調查基隆三項全墊底 市長喊評比不公

2017-12-25 14:19

青棒／陳致佑國中首轟出爐 大理晉級城市盃16強

2017-12-25 19:13

網球／小威廉絲復出戰敲定 年底戰法網冠軍

2017-12-25 22:02

體協改選 體育署發函訂時程

2017-12-25 18:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top