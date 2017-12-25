棒球／入會費、常年會費調漲 棒協發表聲明

2017-12-25 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中華棒球協會晚間針對入會費、常年會費調漲為2000及500元發表聲明。示意圖／ingimage 分享 facebook

針對入會費、常年會費調漲為2000及500元，引起部分棒界人士關心，中華棒球協會晚間發表聲明，全文如下：

1. 中華棒協因配合政府新頒布國民體育法，修改組織章程，其中新會員入會費及常年會費調整為2000元及500元，主因協會幹事部於理監事會議提出，入會費與年費已自民國96年起已十年未曾調整，協會每年所舉辦盃賽也比以往大幅增加至15至20項盃賽，總比賽超過1,000場次，再者舉辦賽事經費也大幅增加，政府補助比例未隨之增多，故理監事通過同意調升。另外理監事也決議新會費收入將全權交由新任理事長團隊在合乎體育署規定辦法用於賽事及活動經費上，並將按規定公布財務收支。 2. 有關本會組織章程修改後，尚未經體育署許可，即對外依新收費辦法收取入會費及年費，特別說明如下：由於之前協會修改章程，僅需內政部核備，此次國體法通過後，才須經體育署許可，所以，本會在行政作業疏忽下，雖有送達體育署，但確在尚未許可下即先行收費，所以本會決定若新章程許可後，已收費會員入會費及年費與所收金額有差距，則超收部分將全額退還會員，另新會員收取入會費及年費時間，也將從體育署許可日起10天為新增收費期。 3. 至於有關「人頭會員」說法，本會亦作說明如下：此次新申請加入棒協的初審會員名單，均係12/20於體育署官網甫結束申請之入會名單，並於12/21在體育署召開的記者會上公開交給棒協，本會次日即依據此進行審核及繳費等作業，在此之前，本會絕未碰觸任何入會作業。 4. 棒協此次包括章程修訂及改選作業等時程，均在呈報體育署同意後按表進行，以如期在明年3月20日前完成改選工作。

【中央社台北25日綜合報導】

中華民國棒球協會調漲入會費與常年會費引發討論，棒協今天表示，會費已10年未曾調整，加上近年舉辦盃賽數大幅增加，因此調升會費。

政府新頒布國民體育法，修改組織章程，單項協會開放個人會員，近來有新申請會員收到報名費繳納通知，新會員入會費及常年會費調漲為新台幣2000元及500元，引發熱議。

對於調漲原因，棒協發布新聞稿表示，主因協會幹事部於理監事會議提出，入會費與年費自民國96年起已10年未曾調整，協會每年所舉辦盃賽也比以往大幅增加至15至20項盃賽，總比賽超過1000場次。此外，舉辦賽事經費也大幅增加，政府補助比例未隨之增多，因此理監事通過同意調升。

棒協指出，理監事還決議新會費收入將全權交由新任理事長團隊，在合乎體育署規定辦法用於賽事及活動經費上，並將按規定公布財務收支。

外界質疑棒協組織章程修改後，尚未經體育署許可，即對外依新收費辦法收取入會費及年費，棒協表示，由於之前協會修改章程，僅需內政部核備，此次國體法通過後，才須經體育署許可，在行政作業疏忽下，雖有送達體育署，但確在尚未許可下即先行收費。

棒協指出，已決定若新章程許可後，已收費會員入會費及年費與所收金額有差距，則超收部分將全額退還會員，另新會員收取入會費及年費時間，也將從體育署許可日起10天為新增收費期。

至於有關「人頭會員」說法，棒協表示，此次新申請加入棒協的初審會員名單，皆是12月20日在體育署官網剛結束申請的入會名單，並於21日在體育署召開的記者會上公開交給棒協，棒協次日即依據此進行審核及繳費等作業，在此之前，絕未碰觸任何入會作業。

棒協強調，此次包括章程修訂及改選作業等時程，皆在呈報體育署同意後按表進行，以如期在明年3月20日前完成改選工作。