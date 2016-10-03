MLB／生涯最終戰 塔薛爾拉：我永遠是洋基人

2016-10-03 12:32 聯合報 記者吳思儀╱即時報導



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洋基歡送塔薛爾拉（右三）。 美聯社 分享 facebook

洋基塔薛爾拉（Mark Teixeira）生涯最終戰，在全場球迷的歡呼聲中退場，比賽一度為他暫停，隊友們也排隊向他擁抱，留下感人的一幕，最後他脫帽向眾人致意。他說，「我永遠是洋基人。」

36歲的塔薛爾拉今年7月曾以左右開弓完成生涯400轟，成為大聯盟史上第5人，8月時因傷含淚宣布於季末退休。今天是他職業生涯的最後一役，擔任先發第五棒，3打數無安打，最終洋基以2：5不敵金鶯。

塔薛爾拉說，「生涯最終戰如果能奪下勝利，當然是最好，但能有機會和大家說再見，對我而言是很重要的。」

7局上塔薛爾拉在球隊1：5落後，1人出局、一壘有人時退場，全場球迷都為他拍手致敬。他說，「能夠上場比賽是幸福的，同時也感到悲傷，現在是時候該說再見了，謝謝你們來看我最後一場比賽。」

塔薛爾拉大聯盟生涯14年球季，有8年在洋基度過，他說，「我永遠會記得洋基，未來會繼續住在紐約一段很長的時間，帶我的孩子來洋基球場看球，希望有朝一日能夠看到我的老隊友，重返2009年世界冠軍的榮耀。」

過去塔薛爾拉曾效力於遊騎兵、勇士、天使，2009年轉隊洋基就幫助球隊闖進世界大賽，並在世界大賽第二戰開轟，幫助球隊搶下首勝，最終助隊以4勝2負擊敗費城人，奪下世界大賽冠軍。他說，「我會想念我的全壘打。」