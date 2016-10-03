MLB／67年播報生涯畫句點 史考利向球迷道別

2016-10-03 11:57 聯合報 記者黃文鈴╱即時報導



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道奇隊傳奇主播史考利（左）完成生涯最後一場球賽播報。 美聯社 分享 facebook

88歲道奇隊傳奇主播史考利（Vin Scully），今天最後一次戴上耳麥，坐在球場播報室，為所有道奇球迷們播報生涯最後一場例行賽事。

史考利長達67年的主播生涯，今天在巨人主場AT&T球場劃上句點，道奇隊1：7敗給巨人隊，史考利播報尾聲透過麥克風向球迷告別：「我這輩子已經說了夠多的話，最後一次祝福你們有個愉快的午後。」

雖然是在道奇客場，看台上仍四處可見球迷們舉著「謝謝您，Vin」的標語，賽前開球儀式巨人球迷們也紛紛起立，向坐在播報室的史考利致意，史考利則保持一貫爽朗笑容，向球迷們揮手回應。

雖然是生涯最後一役，史考利仍不馬虎，婉拒所有媒體採訪，專注地為球迷播報。

4局結束後巨人隊總裁拜爾（Larry Baer）與85歲的名人堂得主梅伊斯（Willie Mays ）一同來到播報室，史考利笑著跟曾效力過巨人隊、大都會隊的梅伊斯說「你永遠是我最喜愛的球員，雖然你穿錯了球衣。」

史考利8歲那年在商店櫥窗上看見當年世界大賽第2戰比數，紐約洋基隊18：4擊敗紐約巨人隊，彷彿開啟了小男孩心中的開關，從此成為巨人隊球迷，小小年紀就常常走路到自家附近的球場看球。

巧合的是，改變他人生的那一天是1936年10月2日，棒球播報生涯畫下句點的今天也是10月2日，從迷上棒球開始，整整過了80年。

史考利自1950年成為道奇隊的主播，他說，「誰能想得到當年拿著網球、掃把帚玩棒球的紅頭小子，最後能坐在這個位置67年，攬著每個我最喜歡的球員肩膀，像是偉大的梅伊斯？這是奇蹟，不是嗎？」

但史考利並未忘記今天來到球場的目的，他隨後換上正經口吻「將焦點轉回球場，我已經擁有夠多的鎂光燈焦點了，10年、10輩子這麼多。」