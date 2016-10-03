經典賽／爭WBC主導權 中職：棒協不懂職棒選手

2016-10-03 11:52 中央社 台北3日電



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中職會長吳志揚（右）上周與體育署長何卓飛（中）、中華棒協理事長廖正井會商經典賽事宜。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職爭取WBC選、訓、賽主導權而引發討論，中職會長吳志揚今天表示，棒協在上次經典賽過程讓球員有諸多抱怨，而職棒選手的所需聯盟其實很清楚，所以才出手爭取經典賽主導權。

中職2日召開領隊會議，針對2017年經典賽總教練人選及組、訓、賽「一條龍」等相關議題討論，會後中職做出聯盟不參與組、賽、訓等後勤支援，各球團自行決定是否參與中華隊的兩點結論。

結論提出後，引發各界關注，吳志揚今天接受媒體訪問，對聯盟的決定做出說明。

談到中職與棒協間的關係，吳志揚坦言，上次的經典賽其實大家在合作上就已經不是很愉快，但從中職堅持推謝長亨任總教練，到比賽過程中球員諸多的抱怨，相信現在已被外界遺忘。

吳志揚認為，職棒選手是球團重要的資產，萬一在打國家隊的比賽中受傷，個人生涯恐怕就結束了，對高薪聘請選手的球團來說也十分不公平，而包括禮遇、防護、調度等面向，一定都是職棒這邊比較清楚，所以這次的經典賽當然希望由聯盟這邊來負責主導。

吳志揚提到，包括美國、日本、韓國等，參加WBC都是由職棒來主導，這個問題聯盟提出很久了，一直以來也在檢討此事，但卻始終沒有變化，所以在不影響國家戰力的情況下，中職要展現態度，希望讓這種制度能夠改變，所以才決定不支援棒協在WBC組、訓、賽等環節的工作。

體育署9月29日與棒協、中職進行三方會議，討論經典賽總教練人選但沒有共識，隔天體育署宣布由郭泰源出任總教練，但中職表示「無法認同」，並在10月2日緊急召開領隊會議商討對策。