NBA／熱身賽對火箭 曾文鼎：希望不要下來

2016-10-03 11:30 聯合報 記者彭薇霓╱即時報導



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曾文鼎(右)在NBA熱身賽希望自己不要被換下來。 報系資料照 分享 facebook 因對岸CBA上海大鯊魚隊獲邀前往NBA與火箭隊進行熱身賽，有機會對上NBA現役球星的「大房東」曾文鼎，體驗了一次難能可貴的經驗。全場拿下2分、打了11分鐘的曾文鼎賽後坦言：「多希望可以不要(換)下場，這種機會太難得了！」

曾文鼎說其實自己賽前並不緊張，而且很興奮希望能趕快對上NBA球員：「感覺很酷。」他也坦言上了場、真槍實彈就知道差距有多大，「而且熱身賽，他們還沒認真打。」

此役上場之初「阿鼎」就發揮聰明打球的風格，買到犯規站上罰球線，也因此成功留下得分紀錄。曾文鼎說：「剛好有機會可以作犯規，而且裁判就在我旁邊。」當時落後分數不少，曾文鼎研判裁判應該會響哨，結果動作一出果然如他所料，「感覺他會吹哨。」

對自己的表現評分，阿鼎表示因為是熱身賽也沒打太久，所以沒有太多滿意或失望之處，心裡想的就是盡量把握跟對方對位的機會，從中獲取經驗值。他透露：「當然是希望能夠上場愈久愈好，這種機會太難得了，多希望上去就不要下來了。」

NBA球迷經常對「大鬍子」哈登（James Harden）的防守頗有微詞，阿鼎則笑說：「被他防守的人都需要再加強呢，不論是持球或是空手走位。」似乎有幫對方緩頰之意。